22 feb 2020 11:44

“IL GOVERNO RITIRI LO SPOT CON MIRABELLA CHE DICE: NON È FACILE IL CONTAGIO” – MARIONE ADINOLFI SCATENATO SULLA CRISI CORONAVIRUS: "IL TEMPO DELLE PANTOMIME È FINITO. SI ATTIVI UNA RIGIDA QUARANTENA OBBLIGATORIA PER TUTTI I PROVENIENTI DALLA CINA ANCHE IN VIA INDIRETTA. D’ALTRONDE DA UN PD CHE OGGI ELEGGE PRESIDENTE DEL PD UNA CHE NON HA MAI VOTATO PD, TI ASPETTI CHE SAPPIA GESTIRE IL CORONAVIRUS?” – VIDEO