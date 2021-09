Da "www.vigilanzatv.it"

alessandro cattelan da grande 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 settembre 2021 vedono, in prima serata, il debutto di Da grande condotto e scritto da Alessandro Cattelan, prelevato dalle placide nicchie delle acque di Sky per approdare nei mari tumultuosi della prima serata di Rai1 che hanno visto emergere con successo tanti volti amati dal pubblico italiano ma anche naufragare sul nascere tante promesse.

alessandro cattelan da grande 7 6

La quarantunenne "promessa" Cattelan come ha amato ironizzare su di sé in partenza di puntata, sostenuto dal binomio Vodafone-Netflix di cui è testimonial e che - l'avevano immaginato - ha dominato i blocchi pubblicitari negli intervalli di Da Grande, ha - come ampiamente previsto un po' da tutti nei mesi scorsi - allestito uno show fuori target rispetto a Rai1, ma assolutamente niente di nuovo per chi bazzica per l'appunto le nicchie di Sky e aveva già visto le avventure precedenti del conduttore.

alessandro cattelan da grande

Il pubblico perlopiù ultra70enne di Rai1 avrà gradito l'infinito nostalgico siparietto iniziale con Il Volo sulle boy band anni Novanta? Nonna Cesira, spiazzata, sarà rimasta incollata sulla Prima Rete o avrà preferito un più rassicurante Al Bano, vessato dagli Scherzi a parte di Enrico Papi su Canale5?

Gli strategici cameo di Carlo Conti e Antonella Clerici saranno riusciti a trattenere su Rai1 Nonno Remo, disorientato dalle versatili e autoreferenziali esibizioni di "questo tizio con il pizzetto che non so chi sia", o il malcapitato spettatore avrà dirottato il telecomando verso un più familiare - benché gravoso - dibattito sul Covid su La7?

Vediamo i dati. Da grande ottiene solo il 12.77% con 2,376.000 spettatori, battuto da Scherzi a parte che ha totalizzato il 15.2% con 2.879.000 spettatori. Vince la serata la Pallavolo maschile su Rai3 con i suoi 3.408.000 spettatori e il 15.8% di share. Male anche Veronica Gentili con il suo Controcorrente su Rete4, che si arena al 3.1% con 601.000 individui all'ascolto, al suo secondo cocente flop in prima serata dopo Buoni e cattivi. Il dibattito sul Covid dello Speciale Atlantide di Andrea Purgatori su La7 si è fermato invece all'1.7% di share con 261 spettatori. Gira voce che le aspettative per Da grande fossero almeno quelle - non entusiasmanti - del 16% di share, aspettative confutate dal disastro ottenuto dalla rete diretta da Stefano Coletta in prima serata. Fine delle sue ambizioni di superdirettore dell'intrattenimento prime time?

alessandro cattelan da grande 6

In fascia pomeridiana, da segnalare il ritorno di Domenica In con Mara Venier e di Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini su Rai1, per la prima volta contro Amici di Maria De Filippi, giunto alla ventunesima edizione, e il nuovo appuntamento domenicale di Verissimo con Silvia Toffanin su Canale5.

alessandro cattelan da grande 3

Lo scontro ha visto prevalere le due primedonne di Mediaset. Venier ha totalizzato il 14.4% con 2.174.000 spettatori nella prima parte e il 14.7% con 1.970.000 nella seconda, mentre De Filippi ha segnato il 19.5% con 2.782.000 spettatori e Toffanin il 16.0% e 1.995.000 individui all'ascolto. Fialdini, dal canto suo, ha raggiunto il 13.0% con 1.621.000 spettatori mantenendo più o meno il suo pubblico dell'anno scorso, superata di poco da Verissimo - Giri di valzer con il suo 13.8% e 1.755.000 spettatori.