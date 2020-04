“GRAVE E INCOMPRENSIBILE LA DIFESA DEL PRIVILEGIO DI ACCUMULARE PRESENZE LA DOMENICA LIBERAMENTE, SOLO PERCHE' PAGATE QUASI IL TRIPLO…” - CAIRO REPLICA AL CDR DELLA 'GAZZETTA': "IL CORONAVIRUS HA AZZERATO IL CALENDARIO DELLO SPORT. E' STATO CHIESTO ALLA REDAZIONE DI ADEGUARE LE PRESENZE DOMENICALI ALLA SITUAZIONE E ALLA CONSEGUENTE DIMINUZIONE DI PAGINE: NON SI PUO' ESSERE 110 GIORNALISTI PER…"

(ANSA) "L'emergenza coronavirus ha per la prima volta nella storia azzerato il calendario dello sport mondiale. Proprio partendo da questo dato oggettivo e' stato chiesto alla redazione semplicemente di adeguare le presenze domenicali alla situazione e alla conseguente diminuzione di pagine: non si puo' essere 110 giornalisti per fare uscire un quotidiano in cui sono sufficienti la meta' delle presenze, le stesse magari che si registrano sabato".

Lo sottolinea una comunicato dell'Editore pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport, in risposta alla nota di ieri del Cdr, che respingeva le proposte arrivate dall'azienda e chiedeva di portare la trattativa sindacale su dialettiche normali. "La difesa del privilegio di accumulare presenze la domenica liberamente, solo perche' pagate quasi il triplo, nonostante il lavoro non ci sia, appare incomprensibile e grave - sottolinea ancora l'Editore della Gazzetta -. Anche per rispetto di quelle persone che hanno visto azzerare le loro attivita' e i loro redditi"...

