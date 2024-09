“HA PRATICATO IL SESSO, IL COITO, IL FIKI FIKI..” – IN QUESTI GIORNI LA SEGUITISSIMA RAGAZZETTA HA FUROREGGIATO A VENEZIA, LA FOTO DI UNA “SPESA SBAGLIATA” PUBBLICATA SUI SOCIAL CON DIVERSE SCATOLE DI PRESERVATIVI HA SCATENATO I PIPPAROLI SOCIAL – “NE HA COMPRATI 20 PACCHI, MA QUANTO DEVE CHIAVARE?” – IN UN ALTRO SCATTO SI FA RIPRENDERE MENTRE STA AL MARE E ANCHE QUI VIENE SPERNACCHIATA: “RAGAZZA CARINA MA NIENTE DI PIÙ, OSANNATA COME SE FOSSE ANITTA”

non ho ancora letto nessuno quindi scrivo io ???attenzione ALESSIA LANZA ha praticato il sesso, il coito, il fiki fiki, l'atto, l'amplesso, la chiavata, il rapporto sessuale, la copula, la scopata, il congiungimento, il trombare pic.twitter.com/iujlBuzVsF — Annaira (@MMEDDLEABOUT) June 9, 2024

IL COMMENTO STRACULT ALLA FOTO DELLA SPESA SBAGLIATA CON I PACCHI DI PRESERVATIVI: "Ma quanto deve chiavare?"

ALESSIA LANZA SPESA SBAGLIATA

Dal profilo Instagram di Alessia Lanza

Io oggi come quando avevo 12 anni con le mani grinze (mia mamma dice così non so come si dica in altri modi) perché non volevo uscire dall’acqua ma restare con le tartarughe

Commenti alla foto

Ragazza carina niente di più osannata come se fosse anitta

Smettila di fa la ganza

Meritate vacanze dopo anni di durissimo lavoro

Raga ad essere figa è figa, c'è poco da dire, ma posso sapere perché l'hanno invitata a Venezia?

ALESSIA LANZA

Credo che per fortuna si stia arrivando ad lento ma costante declino dei cosiddetti influencer o digital creator come fa figo dire adesso. La gente incomincia ad essere stufa di vedere gente per lo più cn competenze zero andare a sbafo dappertutto. Farsi pagare vacanze e di tutto e di più in cambio di una marchetta sul proprio profilo. Per far decrescere questo movimento di fancazzisti abbiamo un grandissimo potere: smettere di seguirli. Meno follower, meno like e piano piano il fenomeno si sgonfierà perché ormai siamo a saturazione.

ALESSIA LANZA

Scusate l'ignoranza ma cosa c’entra questa con il festival del cinema di Venezia

Nata a Torino il 12 giugno 2000, Alessia Lanza ha da poco compiuto 24 anni ed è un'influencer molto popolare in Italia, soprattutto su TikTok, social che l'ha lanciata al pubblico dei social durante il periodo del Covid. Su Instagram vanta 1,7 milioni di follower, su TikTok addirittura 4,4 milioni. Attualmente vive a Milano.

ALESSIA LANZA

alessia lanza alessia lanza 4 alessia lanza 48 alessia lanza red carpet alessia lanza 2 ALESSIA LANZA alessia lanza 5 alessia lanza 9 alessia lanza 11 alessia lanza 1 alessia lanza 2 alessia lanza 3 alessia lanza 7 alessia lanza 4 alessia lanza 5 alessia lanza