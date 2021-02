“HA SCAMBIATO LA D'URSO CON L'URSS” – TUTTI I TWEET SULL'IMPROPONIBILE DIFESA DI “BARBARIE” BY ZINGARETTI! OSHO: “PE NON PARLÀ DEL GRANDE FRATELLO CHE HA PORTATO ALLA LUCE IL TEMA DELL'EMERGENZA CASA” – SPINOZA: “ELOGIA IL PROGRAMMA DELLA D’URSO. ALMENO LEI NE HA UNO” – “NICOLA, ANDAVI COSÌ BENE NEL TUO IMMOBILISMO. OGGI HAI VOLUTO STRAFARE”

Nicola Zingaretti@nzingaretti

@carmelitadurso

in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Pe non parlà del Grande Fratello che ha portato alla luce il tema dell'emergenza casa

Mila Spicola @MilaSpicola

Ci voleva Barbara D'Urso per far andare primo in tendenza #Zingaretti

mat@ahoy_mat

+++ #Zingaretti ufficializza il cambio nome del partito democratico, si chiamerà “Live - non è l’URSS” +++

Spinoza@spinozait

Zingaretti elogia il programma di Barbara D'Urso. Almeno lei ne ha uno. [@CitymanAlberto]

T.W.I.T.T.E.R profilo parodia@salvinimi

Zingaretti ha scambia la d'URSO con l'URSS

Cecco dei Piantoni@Cecco_Piantoni

Nicola, andavi così bene nel tuo immobilismo. Oggi hai voluto strafare. #Zingaretti #noneladurso

Dan Treu@danitreu

Le frasi di #Zingaretti sulla D'Urso forse esemplificano gli effetti a lungo termine del Covid

Luigi Marangon#facciamorete@LGmarangon

#Zingaretti indifendibile fino a che non mostra la denuncia ai carabinieri di furto dello smartphone

ibico@ibico75

Dopo il Tweet di sostegno a Barbara D'Urso vediamo chi ha ancora il coraggio di lamentarsi del fatto che Zingaretti non prende mai posizione. #Zingaretti

Trumpo@iltrumpo

Zingaretti: “Vacciniamo subito la #DUrso!”

Marco Fattorini@MarcoFattorini

Barbara D’Urso sottosegretario in quota Pd? È donna, piace a #Zingaretti, «ha portato la voce della politica vicino alle persone»

Luca Fois@foisluca84

+++ MATTARELLA TELEFONA A BARBARA D'URSO IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ DOPO IL TWEET DI ZINGARETTI +++

BufalaNews@Labbufala

Durissima reazione di #Renzi: "Se #Zingaretti non la finisce con queste tattiche nazionapopolari rimetto il giubbotto da Fonzie". #DUrso

Matteo Capponi@pirata_21

Lucia #Borgonzoni sottosegretaria alla cultura. A questo punto tanto valeva metterci la D'Urso. #barbaradurso

