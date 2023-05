LE PIATTAFORME DI FOOD DELIVERY SI PAPPANO TUTTO (E NON CONDIVIDONO NULLA) – LE APP CHE CONSENTONO DI ORDINARE IL CIBO A DOMICILIO SI PRENDONO (IN MEDIA) UNA COMMISSIONE DEL 18,2% DAI RISTORANTI CHE SCELGONO DI UTILIZZARE IL SERVIZIO. LE TRE APP PIÙ USATE (“JUST EAT”, “GLOVO” E “DELIVEROO”) NEL 2021 HANNO FATTURATO IL 40% IN PIÙ RISPETTO AL 2020 (358 MILIONI DI EURO) E NON HANNO SCUSE PER AUMENTARE GLI STIPENDI AI POVERI RIDER CHE SI SBATTONO PER STRADA CON NESSUNA TUTELA PER UNA PAGA DA FAME…