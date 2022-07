13 lug 2022 13:01

“HANNO DETTO CHE A SANREMO ERO GONFIO? VERO, AVEVO PRESO IL CORTISONE. ALLA FINE SI È PARLATO SOLO DI ME: È COME SE IL FESTIVAL LO AVESSI VINTO IO” – GIANLUCA GRIGNANI PARLA ANCHE DELLA DISASTROSA ESIBIZIONE ALLA FINALE DEL FESTIVALBAR '95 CON "FALCO A METÀ": “ERO NERVOSO. FIORELLO MI AVEVA PROVOCATO. C'ERA IL PLAYBACK. ME LA PRESI CON IL PUBBLICO PERCHE'...” – "SANREMO? DA OSPITE SI’, IN GARA NO. VASCO? UN SERPENTE AMMALIATORE. I MANESKIN? MUSICALMENTE NON LI HO ANCORA COMPRESI” – E POI RIVELA LA COSA PIU’ PUNK CHE ABBIA MAI FATTO – VIDEO