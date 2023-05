“HO ANNUNCIATO LE MIE DIMISSIONI DALLA RAI MA SARÒ IN ONDA FINO A FINE GIUGNO" – LUCIA ANNUNZIATA APRE LA PUNTATA DI “IN MEZZ’ORA PIU’” DANDO UNA RISPOSTA AL CODACONS (SENZA MAI NOMINARLO) CHE AVEVA CHIESTO LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DEL PROGRAMMA - IL SUO ADDIO ALLA RAI È STATO POLEMICO CON UNA NOTA PIENA DI LIVORE ANCHE CONTRO IL GOVERNO…

Estratto da liberoquotidiano.it

lucia annunziata

Lucia Annunziata si prepara ad abbandonare la Rai. La conduttrice di In Mezz'Ora in più apre la puntata dando una risposta al Codacons (senza mai nominarlo) che aveva chiesto la sospensione immediata del programma. Collegandosi con il Tg3, la Annunziata ha affermato: "Questa è la mia ultima puntata, prima delle ultime cinque. Ho annunciato le mie dimissioni ma come da accordi con l'azienda ho intenzione di portare a termine la stagione fino a fine giugno".

LUCIA ANNUNZIATA

Insomma la Annunziata non calerà in anticipo il sipario. Il suo addio alla Rai è stato polemico con una nota piena di livore anche contro il governo: "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale – ha scritto ai vertici –. Giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni: non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi e non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Non ci sono le condizioni per una collaborazione".

ROMANO PRODI LUCIA ANNUNZIATA LUCIA ANNUNZIATA