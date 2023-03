CONCITA DE GREGORIO A BELVE PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA SUA MALATTIA

Concita De Gregorio si racconta con grande sincerità a Belve, parlando per la prima volta della sua malattia.

“Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?” le chiede la Fagnani. Una domanda alla quale la giornalista risponde svelando: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto; ora faccio terapia tutti i giorni. ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. diciamo però che siamo sulla buona strada”. E sulle ragioni del suo silenzio confessa: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”.

La Fagnani le chiede qual è stato il momento più brutto. E la De Gregorio racconta: “E’ stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli, che vive in Australia. Io volevo farlo di persona. ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo”.

Concita De Gregorio si racconta a Francesca Fagnani senza filtri, su lavoro e vita privata. Sugli anni alla direzione dell’Unità, la Fagnani ricorda che, in quanto direttrice, si è trovata a dover risarcire i danni per articoli firmati dai suoi giornalisti e giudicati diffamatori dalla magistratura. La Fagnani chiede quanto abbia pagato, e la De Gregorio: “Ho pagato moltissimo, sto ancora finendo”. La Fagnani insiste: Quanto? E la giornalista: “Ho sborsato, di tasca mia con il mio lavoro in questi dieci anni, più di due milioni di euro”.

Sul diverbio con il giornalista Alessandro Sallusti, reo di averla chiamata per nome e non per cognome come faceva con gli altri colleghi, la Fagnani le fa notare che lei ha una rubrica che si chiama Invece Concita… E la giornalista spiega: “E’ una questione di contesto e di consenso: io con i miei lettori stabilisco un rapporto confidenziale e dispongo del mio nome, perché voglio farlo. Però se non ti do il permesso di chiamarmi per nome…”. E continua: “E’ un metodo: con le donne usano soltanto il nome e mai il cognome; questa falsa confidenza ha un sotto testo, il non detto è derubricarti a una persona intima e non conferirti autorevolezza”.

Sulla sua vita privata e il rapporto di coppia, Concita De Gregorio spiega: “Io sarei per la libertà assoluta, se tutti fossero consapevoli che non esiste il possesso dell’altro sarebbe più semplice”. La Fagnani chiede se abbia vissuto in una coppia aperta e la giornalista risponde: “Noi siamo una coppia solidale, sono trent’anni che siamo insieme, ci vogliamo molto bene. In trent’anni le cose cambiano e tante cose succedono, ma io non posso governare il desiderio e il pensiero dell’altro”.

