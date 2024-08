1 parte #ChiaraFerragni



Per adesso, il viaggio programmato in Perù, ovvero il primo viaggio d’amore della neo-coppia formata da Silvio Campara e Chiara Ferragni, è stoppato. La partenza era prevista esattamente per il quindici di agosto.



1. “BUONA RECITA”. LA FRECCIATINA DI FEDEZ CONTRO LA FERRAGNI

Estratto dell’articolo di Carlo Lanna per www.ilgiornale.it

CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI - 2

È come se ci trovassimo di fronte a un lungo teleromanzo dove il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E il nome di questa soap-opera si chiama Fedez e Chiara Ferragni.

[…] I pettegolezzi riportano che la Ferragni ha già trovato un nuovo interesse amoroso in Silvio Campara, mentre Fedez è stato avvistato con diverse ragazze senza mai fermarsi su una in particolare. Eppure, il rapper non vede di buon occhio la love story della sua ex con il bel imprenditore, come ha fatto ben vedere in una delle sue storie pubblicate su Instagram. […]

“Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la mer*a sotto il tappeto - esordisce Fedez sulle sue storie Instagram, una chiara frecciatina alla ex moglie -. Io ho deciso di cagarvi nel salotto. Buona recita”.

CHIARA FERRAGNI MOSTRA LA FOTO DI SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI

A far luce sulla questione sarebbe stato Gabriele Parpiglia, noto acchiappa-gossip, che avrebbe ricostruito la vicenda per dare una spiegazione alle parole del rapper. Pare che l’imprenditrice digitale avrebbe avuto una discussione con Giulia Luchi, moglie di Campara e ora ex amica della Ferragni.

Le due donne si sarebbero conosciute prima che l’imprenditore perdesse la testa per la Ferragni, tanto è vero che Giulia avrebbe aiutato l’influencer durante le fasi più accese del pandoro gate. L’unione tra i due avrebbe scatenato una reazione tra la Ferragni e la Luchi che sarebbe poi sfociata in una lite e in una lunga telefonata. Fedez, nonostante la separazione, ha mantenuto ancora i contatti con la famiglia della sua ex.

LA FRECCIATINA DI FEDEZ A CHIARA FERRAGNI

Da qui sarebbe nata la scena di gelosia trapelata via social. Non solo il rapper accusa la Ferragni di essere poco trasparente nel mostrare la sua vita privata, ma sarebbe adirato nei suoi riguardi proprio perché si è invischiata in una situazione poco trasparente.

Rispetto a lui che, nonostante tutto, non ha nascosto i suoi flirt e le sue conquiste (vere o presunte). La storia di Fedez è rimbalzata in rete come una scheggia e ora non resta che scoprire quali saranno i prossimi risvolti.

2. «LUI ME LO PRENDO». COME È NATO IL GOSSIP TRA CHIARA FERRAGNI E L’IMPRENDITORE SILVIO CAMPARA (ALL’INSAPUTA DELLA MOGLIE, AMICA DELL’INFLUENCER)

Estratto dell’articolo di Alba Romano per www.open.online

[…] Gabriele Parpiglia […] su X, spiega come il primo viaggio d’amore della neo-coppia in Perù sia già in stand-by. La partenza era prevista esattamente per il quindici di agosto. Ma per ora, nulla da fare. […] «L’amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. No. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero, Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale», spiega Parpiglia su X […].

CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI - 1

«Siamo a Forte dei Marmi – racconta – e grazie a una cerchia di amici in comune, le due donne si conoscono. Sin da subito Giulia tende una mano a Chiara, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del “Pandoro-gate”. Ma come la aiuta? Sia emotivamente, che cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento. Giulia le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand».

Ferragni è ancora indagata per truffa aggravata assieme al suo (ex) manager Fabio Maria Damato. L’inchiesta […] dovrebbe concludersi entro le prime due settimane di settembre. «L’incontro a Forte dei Marmi però, improvvisamente “scivola” via e l’amicizia tra Chiara e Giulia passa in secondo piano.

Va precisato che Campara sta attraversando un periodo non facile. Proprio nelle scorse settimane avrebbe dovuto concludere una vendita milionaria del marchio “Golden Goose”, ma si è improvvisamente bloccata. Si […] Quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via di uscita dal suo momento no. Tutto succede velocemente e ci riferiamo al mese di giugno, periodo in cui tutto è nato», racconta il giornalista.

CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI

«Insomma: mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio. Il dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: “Lui me lo prendo” e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino.

DAGO SCOOP SULLA AFFETTUOSA AMICIZIA TRA CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA

Frase detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi, ndr); la quale però, non ha minimamente indietreggiato ha confessato all’ex amica l’interesse per Silvio», aggiunge Parpiglia.

Da lì in poi scattano le dediche musicali di Chiara su Instagram, le confidenze alla madre Marina Di Guardo e la linea dell’influencer. «Tutti sanno tutto, io non ho sbagliato», sostiene Ferragni. «Campara e la moglie si staccano – spiega Parpiglia – ma non del tutto. Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi. Ed ecco lo stop nel voler partire con Chiara in Perù. Nel mentre, il trio si separa: Giulia è tra la Sardegna e Forte dei Marmi, dove arriverà il quindici di agosto. Silvio adesso è a Forte, ma andrà via. Chiara è in Grecia con la famiglia: un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro. […]

chiara ferragni silvio campara

