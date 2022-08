“HO DETTO SI’” - ALENA SEREDOVA SI SPOSA: L’ANNUNCIO DELLE NOZZE CON ALESSANDRO NASI SU INSTAGRAM - LA PROPOSTA E’ ARRIVATA A MYKONOS DOPO 7 ANNI DI FIDANZAMENTO IL MATRIMONIO TRA LA EX MOGLIE DI BUFFON E IL CUGINO DI JOHN ELKANN SARA’ IN AUTUNNO (E POTREBBE ESSERCI ANCHE IL BATTESIMO DELLA FIGLIA VIVIENNE CHARLOTTE)

Da www.oggi.it

alena seredova alessandro nasi

Alena Seredova non è donna da annunci roboanti: se deve comunicare che si sposerà, lo fa con una foto seppellita nelle “storie” di Instagram, con una foto semplice insieme ad Alessandro Nasi (entrambi in costume) e la frase in inglese “I said yes”, ovvero “Ho detto sì”.

PROPOSTA GRECA - Vien da pensare che Alessandro Nasi abbia scelto Mykonos come scenario e approfittato della presenza in forze della famiglia di Alena (ci sono papà, mamma e fratello) per recapitare la sua proposta, meditata da sette anni (la coppia sta insieme da 2015). Scontata la risposta della Seredova. Che ora potrebbe aggiungere alle nozze, previste per l’autunno inoltrato, un’altra cerimonia.

BATTESIMO RINVIATO - Già perché lei e Alessandro potrebbero “incollare” al matrimonio un altro sacramento a lungo rinviato per via del Covid: il battesimo della piccola Vivienne Charlotte, che ha compiuto due anni lo scorso maggio.

