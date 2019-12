“HO UNA DIGNITÀ CHE NON FINISCE PIÙ” - NOEMI LETIZIA PARTECIPA AL SUR-REALITY “THE REAL HOUSEWIVES - NAPOLI”: “A 18 ANNI HO DECISO DI FARMI UNA POMPATINA ALLA BOCCA SOLO CHE HO ESAGERATO, AVEVO FATTO UNA SPECIE DI CANOTTO, POTEVO GALLEGGIARE…PER ANNI SONO STATA E SONO ANCORA OGGI UNO DEGLI ARGOMENTI DEI SALOTTI DI TUTTA ITALIA SULLA BASE DEL NULLA PERCHÉ NESSUNO MI CONOSCE VERAMENTE” - CANZONI STONATE: NOEMI GORGHEGGIA “ALL I WANT FOR CHRISTMAS” - VIDEO

“Ho una dignità che non finisce più”. Con questa massima Noemi Letizia si presenta al pubblico di The Real Housewives di Napoli, la serie prodotta da FTM Entertainment per Discovery Italia disponibile dal 29 novembre su Dplay Plus. Il programma racconta le casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri di Napoli, tra paesaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi. Tra di loro, appunto, anche Noemi, la ex Papi Girl.

Chi è Noemi Letizia e che cosa fa oggi

Il nome di Noemi Letizia è venuto alla ribalta quando, in occasione della festa dei suoi 18 enni, la giovane ebbe tra gli ospiti Silvio Berlusconi. La ragazza ammise di essere in contatto con l’ex premier tanto da conoscerne alcuni segreti e chiamarlo ‘Papi’. Classe 1991, Noemi Letizia è nata a Napoli il 26 aprile ed è del segno del Toro. Nel 2007 ha sposato l’imprenditore Vittorio Romano da cui ha avuto due figli, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi.

Oggi il suo cuore batte per il cinquantenne Carlo Pica con cui ha avuto un altro figlio. Nella clip di presentazione di The Real Housewives di Napoli Noemi fa sapere di avere diverse cameriere al suo servizio e parla del suo rapporto con la chirurgia estetica: “A 18 anni ho deciso di farmi una pompatina alla bocca solo che ho esagerato, avevo fatto una specie di canotto, potevo galleggiare […]”.

C’è spazio però anche per una parentesi più intima e profonda, come il ricordo del fratello scomparso quando lei era piccola e la consapevolezza della persona che è diventata oggi: “Per anni sono stata e sono ancora oggi uno degli argomenti dei salotti di tutta Italia sulla base del nulla perché nessuno conosce veramente Noemi e ho deciso oggi di mettermi in gioco. Sono una spalla forte, nonostante tutto quello che mi è successo, io ho tante debolezze, fragilità ma oggi sono una donna che combatte per se stessa, per i suoi figli” dice commossa. Ma, visto anche l’arrivo del Natale, ci piace tirare fuori dalla scatola dei ricordi la sua interpretazione di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey.

LE PROTAGONISTE DI THE REAL HOUSEWIVES DI NAPOLI

Oltre a Noemi Letizia ci sono altre 5 protagoniste della serie disponibile su Dplay Plus.

Daniela: vive a Posillipo ed è single con una figlia. Giornalista, impegnata nel sociale, possiede una villa all’interno della quale organizza eventi. La sua ossessione è “invecchiare”, per questo cura in maniera maniacale la sua alimentazione, il suo fisico e non disdegna l’ausilio della chirurgia estetica.

Maria Consiglio: sangue blu di famiglia, vive la sua vita aristocratica tra circoli privati e feste blindate. È una conduttrice radiofonica e una scrittrice, ha da poco infatti pubblicato il suo primo libro: un romanzo erotico. Il suo unico vero amore è Chanty, la sua cagnolina.

Raffaella: vive a Torre del Greco ed è una mamma divorziata. Discendente di una storica famiglia di commercianti di perle e coralli, ha una villa storica con piscina, campi da tennis e un bosco privato. Ama definirsi “tutta originale” senza essersi mai rifatta.

Simonetta: psicologa, stilista, networker del benessere. Vive con le sue due figlie. Sportiva, cerca di tenersi sempre in forma con sport dinamici come il pugilato e le arti marziali. I motori sono la seconda passione: le piace sfrecciare in moto e farsi qualche giro in pista con auto veloci.

Stella: vive a Posillipo, sposata e divorziata tre volte. È titolare del più importante centro estetico di Napoli. I suoi “beauty party” sono diventati una vera e propria ricorrenza. Ha una collezione di scarpe, borse e abiti da sera, anche se la sua vera passione è quella per lo champagne.

