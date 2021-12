“HO INIZIATO A COPRIRMI IL SENO A NOVE ANNI. ORA SO QUANTO SIA STUPIDO AVERE VERGOGNA” - ARISA VINCE “BALLANDO CON LE STELLE” E FINALMENTE HA CAPITO CHE SGUAINARE LA ZINNA PAGA: “MI SONO SVILUPPATA A NOVE ANNI E DA ALLORA SEMBRAVA CHE TUTTI FOSSERO AUTORIZZATI A FARE COMMENTI SUL MIO SENO O A DARMI FASTIDIO. AVEVO UNA POSTURA INGOBBITA IN AVANTI. NELLA DANZA SONO SEMPRE STATA SCOORDINATA. CON VITO COPPOLA? AFFETTO, AFFINITÀ, GRANDE ATTRAZIONE. COSA MI HA FERITO? SERENA BORTONE QUANDO MI HA CHIESTO SE FOSSI INTENZIONATA A GIRARE UN FILM EROTICO…”

Chiara Maffioletti per il "Corriere della Sera"

Dice di non essere stata la più brava, ma senza dubbio Arisa, vincitrice dell'ultima edizione di «Ballando con le Stelle» (la finale ha raggiunto il 28% di share), tra tutti i concorrenti è stata la più amata. «È una grande soddisfazione quando ti premiano per qualcosa che non è il tuo lavoro - spiega -. E dire che nel ballo ero abbastanza indietro: sono da sempre scoordinata».

Eppure ha vinto. E nel corso delle settimane sembra essere sbocciata, anche fisicamente. «Merito dell'attività fisica. In generale, sono come un animale che si adatta all'ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello».

Inoltre, lavorando sul suo corpo, forse è andata anche oltre certi suoi limiti, no?

«Mi sono sviluppata a nove anni e da allora sembrava che tutti fossero autorizzati a fare commenti sul mio seno o a darmi fastidio. Così ho iniziato a coprirmi. Ne ha risentito anche il mio corpo: avevo una postura ingobbita in avanti. In queste settimane ho capito quanto sia stupido avere vergogna di certe cose».

Cosa ha amato di lei il pubblico?

«Credo il percorso. Molte persone si sono identificate: la perfezione non è di questo mondo».

Oggi può dire di saper ballare?

«Insomma... Devo fare la prova senza Vito (Coppola, il suo insegnante, ndr .)».

Si è molto parlato del rapporto tra voi. Lui le ha scritto una lettera, c'è stato un bacio rubato durante una performance... Possiamo chiarirlo?

«C'è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo».

Momenti più belli?

«Quando è venuto mio padre. Poi quando mi sono accorta che la relazione con Vito stava diventando intensa... e inaspettatamente la vittoria».

Qualcosa l'ha fatta arrabbiare?

«Non mi arrabbio mai. Mi ha un po' ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un'altra donna».

Tra gli altri concorrenti, chi era bravo per lei?

«Morgan, Bianca Gascoigne, Sabrina Salerno... ma erano tutti bravi».

Sì ma la coppa a chi l'avrebbe data?

«A me».

Farebbe mai la giurata a «Ballando»?

«Dovrei avere competenze che non ho. Il ballo non è la mia materia e credo non sarei in grado. Ballando è un programma molto di settore».

Perché ha scelto di partecipare?

«Milly (Carlucci, ndr.) me lo proponeva da anni: avevo sempre detto no. Ma dopo aver fatto Amici , dove tutti ballavano, mi è venuto il desiderio. Ora vorrei continuare a esercitarmi. Con Milly c'è un grande feeling: con la sua eleganza, serietà e professionalità rappresenta l'Italia più bella, umana e non sguaiata».

Ha confessato di essere stata esclusa da Sanremo.

«Lo avrei fatto volentieri, sarebbe stato un bel coronamento di quest' anno. Mi è venuto spontaneo parlarne, non c'è un pensiero dietro. Ma restano tante cose belle da fare: il 23 è uscito il mio album, "Ero romantica", è autoprodotto, ci tengo molto e lo voglio promuovere al meglio».

