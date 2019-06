“HO INIZIATO A METTERE FOTO UN PO' PIÙ SEXY SU INSTAGRAM PERCHÉ PRENDONO IL TRIPLO DEI LIKE” - I RAGIONAMENTI ARGUTI DI DANIELA MARTANI: “VOGLIO DIMOSTRARE CHE IL VEGANO È PIÙ SEXY E SI MANTIENE MEGLIO RISPETTO AL MANGIATORE DI CARNE. E FA MEGLIO L’AMORE - TANTI MI CHIEDONO FOTO DEI PIEDI: SONO UNA FISSA DEGLI UOMINI! C'È GENTE DISPOSTA A FARE QUALSIASI COSA PER AVERE UNA…”

Da “I Lunatici - Radio2”

"Perché ho iniziato a mettere foto un po' più sexy su Instagram? Perché prendono il triplo dei like. Ogni tanto mi arrivano proposte o inviti, c'è un sacco di gente che mi scrive, anche più piccoli di me, che mi fanno proposte. I piedi? Chiedono in tanti foto dei piedi! Sono una fissa degli uomini! C'è gente disposta a fare qualsiasi cosa per avere una foto dei piedi. I calciatori? Non mi interessano, fanno parte di una categoria che a me non piace. Comunque metto foto un po' sexy anche per dimostrare che il vegano è più sexy e si mantiene meglio rispetto al mangiatore di carne. Tutti pensano che i vegani siano pallidi e striminziti, non è così! Io non mangio carne da trent'anni eppure ho tutte le forme al posto giusto".

Queste, tra le altre, le parole di Daniela Martani, che è stata intervistata da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio nel corso del format "I Lunatici", su Radio2. La vegana, ex hostess ed ex concorrente del grande fratello, ha detto anche altre cose.

"Se i vegani sono meglio a livello sessuale? Probabilmente sì. Il sangue coagula meglio. E questo è importante. Secondo me è vero che i vegani fanno meglio l'amore. Ma non solo. Rendono di più in qualsiasi campo, anche nello sport. Hamilton è vegano, Serena Williams è vegana, tanto per fare due nomi".

Daniela Martani ha parlato dei pescatori: "Sono contraria a chi va a pesca e anche a chi fa giocare i bambini con i granchi sulla spiaggia. I bambini vanno a rompere le scatole agli animali nel mare, sapete quante litigate mi faccio ogni estate con questi genitori deficienti che stanno a guardare mentre il bambino tortura e sevizia i granchietti nel mare? Lasciate in pace i pesci e non rompete le scatole".

Prima della chiusura, la vegana ha parlato di chi è solito concedersi grigliate in compagnia: "Grigliatina in giardino? Basta! La carne alla brace è quella più cancerogena che potete mangiare in assoluto. Fa malissimo. Poi produce una puzza di morto incredibile. Quando passo davanti a una grigliata mi viene da vomitare. Le grigliate dovrebbero essere abolite per legge. Se io sono vicina di casa di uno che fa le grigliate, perché mi devo sorbire la puzza di morto?"

