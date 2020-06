“HO LASCIATO MORGAN PERCHÉ SI DROGAVA” – A “LIVE NON È LA D’URSO” ASIA ARGENTO RISPONDE ALLE ACCUSE DI MORGAN E SGANCIA LA BOMBA SULLA FINE DELLA LORO RELAZIONE: “CERTO CHE L’HO LASCIATO 'STO PAZZO E MI SONO SALVATA. ERA DIMAGRITO TANTO PERCHÉ ABUSAVA DI SOSTANZE PER QUESTO IO SONO ANDATA VIA INSIEME A MIA FIGLIA. E' UNA PERSONA AFFETTA DA DISTURBO NARCISISTICO” – E SULLE BOTTE… - VIDEO

Torna Asia Argento a Live non è la D’Urso per parlare dell’ultima esternazione del suo ex compagno Morgan che l’aveva accusata di picchiarlo di notte. Esternazioni pesanti a cui Asia risponde rimandandole al mittente anzi dicendo: “Direi genio se non fosse un mentecatto”.

“Ma ti pare che io lo picchiavo? E perché avrei dovuto? Prima di tutto io la notte dormo” risponde Asia all’ennesimo attacco dell’ex compagno.

Morgan aveva raccontato inoltre che dopo essere stato lasciato da lei era dimagrito moltissimo colpa sua. Ma lei rispondendo a questa accusa lancia una vera e propria bomba: “E’ una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto. A me ormai non mi fa più caldo né freddo. Era dimagrito tanto perché abusava di sostanze per questo io sono andata via insieme a mia figlia”. E a questo proposito Morgan stesso aveva detto che avrebbe voluto disintossicarsi, ma a favore di telecamere, e dopo essere stato lasciato dalla sua ultima ragazza è finita la sua voglia di farlo”.

La Argento non ha dubbi su questo: “Non è mai colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Prima ero stata io a togliergli la casa, a mandarlo sul lastrico ora è la sua ex ragazza ad avere la colpa”.

Si parla poi della condanna di Weinstein ed Eleonora Giorgi ringrazia Asia per aver aiutato lei e molte altre donne a riflettere: “Quando penso che è stato condannato ho i brividi, perché sento che io e tante altre ragazze con la nostra verità abbiamo aiutato tante altre donne a capire in quale tipo di società viviamo e l’abbiamo aiutate ad evolverci”.

La scorsa settimana, Asia aveva poi pubblicato una foto con gli occhi gonfi di pianto. Era l’anniversario della morte per suicidio del suo più grande amore Anthony Bourdain, il famoso chef e scrittore compagno di Asia. Lei ha voluto condividere questa foto di dolore con tutti quelli che hanno provato la stessa cosa, e agendo d’istinto messo sui suoi social questa immagine.

“Non lo avrei mai immaginato che si sarebbe tolto la vita, lui mi aveva detto solo una cosa mesi prima, che era andato in analisi, per me lui era un uomo tutto d’un pezzo…sembravo io quella più fragile della coppia”, dice rispondendo alla domanda di Barbara D’Urso se si fosse mai accorta di qualcosa di strano. “E’ difficile farsene una ragione. Sono single da allora ed è difficile pensare ad un’altra persona che possa sostituirlo”, riprende Asia Argento.

