25 feb 2021 20:37

“HO MIO FIGLIO DI 25 ANNI IN OSPEDALE CON UNA POLMONITE BILATERALE DA COVID" - MASSIMO GHINI: "HA PRESO IL VIRUS IN CASA DI AMICI. AVEVANO FATTO TUTTI IL TAMPONE RAPIDO. INVECE NON È SERVITO A NIENTE. ORA STA MEGLIO, È ANCORA POSITIVO E SI TROVA IN UN COVID-HOTEL E STA CONTINUANDO A FARSI LA SUA QUARANTENA” - L’ATTORE AVEVA RACCONTATO MESI FA L'ODISSEA DELLA FIGLIA CHE NON RIUSCIVA A TORNARE DA LONDRA IN ITALIA