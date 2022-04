“HO OSPITATO UNA PROFUGA UCRAINA DI 69 ANNI PER 15 GIORNI. PIANGEVA SEMPRE E ALLA FINE È VOLUTA TORNARE IN PATRIA” – DOPO AL BANO ANCHE GIANNI MORANDI SI E’ DATO DA FARE PER AIUTARE I PROFUGHI DI KIEV- IL RACCONTO NEL PROGRAMMA DI GILETTI SU RTL 102.5: “NON RIUSCIVAMO A COMUNICARE. LEI SI CHIUDEVA IN CAMERA E CERCAVA DI PARLARE AL TELEFONO CON ALCUNI FAMILIARI CHE ERANO LÀ – PUTIN? SI STA COMPORTANDO IN MANIERA FOLLE’

Da corriere.it

Non solo Al Bano, anche Gianni Morandi si è dato da fare per aiutare i profughi dall’Ucraina, come ha raccontato a Massimo Giletti su Rtl 102,5: «Ho ospitato per circa quindici giorni una signora ucraina di 69 anni, non riuscivamo a comunicare molto bene con lei perché parlava solo ucraino o russo. Lei si chiudeva in camera e piangeva e cercava di parlare al telefono con alcuni familiari che erano là, una mattina si è svegliata e se n’è andata perché voleva tornare in Ucraina, a casa sua, nonostante le bombe».

Il cantante ha poi proseguito «Poi ho saputo che è arrivata, ci ha ringraziato tanto» E ha detto la sua sul conflitto: « Si può andare avanti tanto con questa guerra, prima o poi finirà. Forse Putin non vuole far vedere di essere sconfitto? Mi sembra che si stia comportando in maniera folle’».

