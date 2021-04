“HO PAURA, LA PREGO, STIA QUA, HO MOLTA PAURA...” – VIDEO: L’ESILARANTE SCHERZO DELLE “IENE” A GIOVANNI CIACCI - L’OPINIONISTA RAGGIUNGE IL SUO AMICO DANIELE PER ANDARE IN UN CAPANNONE A PROMUOVERE LA SUA NUOVA ATTIVITÀ PER INTRATTENERE I BAMBINI NEL DOPO SCUOLA. IMPROVVISAMENTE SALTA LA LUCE E…

VIDEO: LO SCHERZO DELLE IENE A GIOVANNI CIACCI

Da www.iene.mediaset.it

Giovanni Ciacci, opinionista di Barbara D'Urso, pensava di promuovere la sua nuova attività e invece si è ritrovato in un capannone, al buio, insieme al proprietario che vive al piano di sopra e che tiene la figlia segregata in una stanza. Inseguimenti mozza fiato e urla a non finire vi aspettano questa sera dalle 21.10 su Italia 1 con lo scherzo di Mitch

Giovanni Ciacci, opinionista di punta di Barbara D’Urso e famoso per il suo pizzetto blu, è abituato alle luci della televisione ma non ama stare al buio.

L’opinionista raggiunge il suo amico Daniele, nostro complice, per andare in un capannone a promuovere la sua nuova attività per intrattenere i bambini nel dopo scuola. C’è però un problema: il proprietario del capannone vive all’interno dell’edificio e non sembra essere una persona molto alla mano.

Ciacci prova a parlare con il proprietario ma improvvisamente salta la luce e si trova a dover fare i conti con la sua incredibile paura del buio.

“Stia qua con me, la prego signore, stia qua con me”: Ciacci prega il proprietario di tenergli la mano. Il signore però si allontana e da una porta si sente la voce di una donna che chiede aiuto: “Mi sentite? Mi tiene chiusa…non mi fa più uscire”. A parlare è la figlia del proprietario segregata in una stanza.

Ciacci mette da parte la sua paura, libera la ragazza e brancolando nel buio raggiunge la macchina per scappare via. Inizia così un inseguimento mozzafiato durante il quale non mancheranno le urla!

