17 nov 2022 15:19

“HO PENSATO AL SUICIDIO, MA NON NE HO AVUTO IL CORAGGIO” – IL TENTATIVO DI TOGLIERSI LA VITA, IL BULLISMO E IL “VELENO” DI FEDEZ: J-AX SI CONFESSA A “BELVE” – “ERO IN CRISI PER LA DROGA. SONO ARRIVATO A PRENDERE IL COLTELLO, MA NON MI SONO TRAFITTO. FEDEZ? NEI MOMENTI DI RABBIA TI AUGURA COSE CHE TU NON AUGURERESTI MAI. LA MIA INFANZIA? DAI 6 AI 14 ANNI SONO STATO BULLIZZATO E PESTATO: DICEVANO CHE PORTAVO SFIGA…” - VIDEO