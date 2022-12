22 dic 2022 19:07

“HO PREFERITO NON PARTECIPARE AL 'FUNERALE DELL'IPOCRISIA'. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO” – IL MESSAGGIO AL VELENO DI FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DI LANDO BUZZANCA, CHE HA DISERTATO IL FUNERALE DELL’ATTORE: “CHI AVREBBE POTUTO SALVARLO, NON È INTERVENUTO – LA POLEMICA CON IL FIGLIO DELL’ATTORE CHE HA REPLICATO: “NOI SIAMO FIERI DI QUELLO CHE CI HA INSEGNATO PAPÀ E DI COME SIAMO DIVENTATI. CI HA INSEGNATO A ESSERE DELLE PERSONE PER BENE”