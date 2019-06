Fabrizio Barbuto per “Libero quotidiano”

«Durante un viaggio in Germania fui aggredita da mio marito in preda ad una crisi etilica. Era il '96, ma se ci penso mi vengono ancora i brividi perché rischiai di rimanere sfigurata. Mi salvai scappando dalla camera dell' hotel e correndo seminuda per chiedere aiuto.In Austria fu perfino peggio».

È dopo due ore di dialogo che Francesca Berger - moglie di Helmut Berger dal quale è separata dal 1999 - arriva a farmi questa confessione. Ma partiamo dall' inizio, e cioè da quando la donna - che in base alle informazioni in mio possesso immagino essere furiosa verso il coniuge - mi spiazza esordendo con queste parole: «Helmut è uno dei più grandi artisti viventi».

L' ammirazione di Francesca verso l' Helmut Berger personaggio non è poi così diversa da quella della stampa inglese che lo definì «Il più bello del mondo», ed ella non dissente nemmeno dal parere di personaggi come Quentin Tarantino ed Andy Warhol che, su di lui, dissero: «È il più grande attore vivente».

più ombre che luci Ma quando la si invita a parlare del Berger marito si adombra: «Fino ad oggi ho custodito gelosamente i retroscena della nostra vita coniugale, ma ho capito che la discrezione non paga, e me lo ricorda lui medesimo quando ricambia i miei silenzi con le più disonorevoli diffamazioni.

A suo dire sarei una ladra che l' ha ridotto al vagabondaggio, ma a me risulta ben altro: mi deve alimenti per un ammontare di circa 650mila euro. Ecco perché si è fatto immortalare sulle panchine come un barbone. Dato che è così povero mi piacerebbe domandargli come giustifica le foto delle vacanze a Ibiza e Gstaad in compagnia di Vittorio Emanuele di Savoia? È ora che capisca che la "ragazza del sud", come era solito chiamarmi per porre l' accento sulla mia ingenuità di fanciulla meridionale, è cresciuta».

È il loro primo incontro ad incuriosirmi, così la sollecito a narrarne le circostanze: «Ci siamo conosciuti al Jackie O' nel 1978. Quella sera entrò come il dio Apollo e, dopo avermi puntata, venne nella mia direzione invitandomi a ballare. La sua classe aristocratica esercitava un magnetismo incredibile, fu per questo che me ne innamorai, ma quando mi dissero che era gay infransero l' incanto. Una notte condividemmo il letto in un residence e, svegliandomi, me lo ritrovai addosso, capìi allora che le chiacchiere sul suo conto erano vere solo in parte».

Francesca racconta di come Berger, a detta di molti, vivesse liberamente una sessualità che lo portò a concedersi le trasgressioni più spinte, tra orge e promiscuità. La sua disinibizione l' avrebbe indotto perfino ad intrattenere rapporti carnali con la colf che l' ha cresciuto e che lui, nel presentarla, definiva «una seconda madre».

«Quando lo seppi era l' 87, e per poco non svenni. A raccontarcelo fu la colf stessa: si trovavano a Parigi, in casa del marito di Romy Schneider, ed Helmut la raggiunse in mansarda... Perpetuare quegli incontri ebbe conseguenze terribili visto il ruolo madre-figlio nel quale si identificavano: divenne una relazione tirannica in cui la donna, avendo un grande potere su di lui, estrinsecò il gusto perverso di ferirlo. Per non perdere la supremazia su Helmut ricorse all' occultismo».

marisa berenson helmut berger 1

È inevitabile domandarsi perché Francesca abbia deciso di convolare a nozze con un uomo così inquieto: «Trascorsero sedici anni dalla nostra conoscenza prima che accettassi di sposarlo, nel frattempo ebbi una relazione con Joao Batista da Silva, padre di mia figlia Salomè. Poi ebbi un legame stabile con Gerald Bruneau. Quando lo lasciai, Helmut mi rivelò del rapporto poliamoroso avuto con lui e la moglie e non si fece scappare l' occasione per legarmi definitivamente a sé: accettai di sposarlo perché in fondo, quella simbiosi che mi vincolava a lui, la sento pulsante perfino oggi.

Per convincermi a diventare sua moglie finse di aver smesso di bere, ma la messa in scena decadde la sera stessa delle nozze quando l' ubriachezza lo portò ad aggredire sua madre; la salvai per l' ennesima volta. Non fu l' unica occasione in cui diede il meglio di sé: durante una cena, con un uovo di struzzo, ruppe il labbro ad un noto giornalista. Perpetuò la sua insana gelosia anche dopo il matrimonio: sempre per ostentare il monopolio sulla mia persona, ruppe un dente ad un giornalista turco».

e con visconti... La Berger giunge ad uno dei temi più controversi attorno alla figura del marito: la relazione omosessuale con il suo pigmalione: «Helmut ebbe un legame di forte dipendenza da Visconti, ma tutti gli attori coinvolti nelle produzioni del regista sembrano marchiati a vita: ebbi una storia con Renato Salvatori, il quale manifestava la stessa subordinazione affettiva da Luchino. Se vuole sapere di più circa la passione tra Berger e Visconti, mi risulta che Helmut non sia stato il solo a condividere l' alcova col regista, fu piuttosto l' unico ad esporsi tanto da rivelarlo. Uomini e donne che hanno lavorato con Visconti, per l' idea che mi sono fatta, hanno "pagato il dazio"».

marisa berenson helmut berger 2

Helmut Berger, il Dorian Gray del cinema europeo, è oggi un uomo appesantito dagli anni e dagli eccessi, va da sé che gli si rimproveri di essere invecchiato male. Francesca dissente: «Equivale ad un uomo di 300 anni, non posso che rimanere estasiata dal modo in cui si porta i suoi tre secoli. Non ha mai dormito, ha abusato di droghe, di sesso e di alcool; il vero traguardo, con simili presupposti, è riuscire ad invecchiare, non farlo per come il pubblico vorrebbe».

Marina Cicogna e Florinda Bolkan Liz Taylor e Richard Burton e Helmut Berger

«Ma lei, piuttosto», le domando sorpreso, «come fa ad avere quest' aspetto così giovanile con quello che ha passato? Non avrà mica fatto un patto col diavolo!». «No, il diavolo l' ho sposato».

