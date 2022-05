“HO SUBITO UNA GRAVE VIOLENZA, SONO IN CONDIZIONI PSICOFISICHE TRAGICHE” – IL DRAMMA DI FRANCESCA DE ANDRÉ, NIPOTE DI FABER ED EX PARTECIPANTE AL "GRANDE FRATELLO", CHE HA PUBBLICATO UN POST IN CUI SPIEGA DI AVER SUBITO “UN'AGGRESSIONE” CUI STA “CERCANDO DI REAGIRE” - FRANCESCA DE ANDRÉ AVEVA PIÙ VOLTE ATTACCATO IL PADRE CRISTIANO, CON CUI NON HA UN BUON RAPPORTO – “HO TIRATO FUORI IL PEGGIO DI ME”

FRANCESCA DE ANDRE'

«Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora, in realtà, mi trovo: ma sto cercando di reagire...»

Inizia così il post che Francesca De André ha fatto sul suo profilo Instagram. La nipote del grande cantautore Fabrizio De André, ex concorrente del Grande Fratello, è da tempo lontana dalla televisione.

Nel suo post spiega di avere subito «una grave aggressione, violenza fisica, della quale non» è ancora «in condizioni di parlare». «Ma non essendo una bugiarda», continua, per tornare a parlare ai suoi follower sentiva di «volervi accennare la verità di ciò che mi è successo». «Vi chiedo», prosegue, «comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno».

Durante la partecipazione al Grande Fratello, Francesca De André aveva più volte attaccato il padre Cristiano, con cui non ha un buon rapporto.

francesca de andrè

«Ho tirato fuori il peggio di me», aveva detto, «ma non mi sono mai trovata a dover vivere così tanti casini sotto gli occhi di tutti e non poterli gestire direttamente come sono abituata a fare. Non mi sarei mai aspettata di vivere così tanto dolore».

Il padre di Francesca, Cristiano De André, aveva attaccato non solo Francesca, ma anche Federica, che aveva ipotizzato di prendere parte al GF come la sorella.

«In un ginepraio di rancori, bisogna prima riassumere l’avviluppato albero genealogico di famiglia», scriveva Renato Franco qui: «Cristiano dalla prima moglie Carmen de Cespedes ha avuto Fabrizia (1987) e i gemelli Francesca e Filippo (1990). Poi un’altra figlia (Alice, 1999) dalla relazione con Sabrina La Rosa, ma questa è un’altra storia. Con le ragazze più grandi gli scontri sono continui, soprattutto con Francesca che li ha spesso messi in piazza nel salotto pomeridiano senza pareti di Barbara D’Urso ("schiaffi e pugni, mio padre è un violento") in un’escalation a chi ferisce di più che arriva alle querele per diffamazione».

francesca de andrè

Cristiano De André aveva poi dato la sua versione dei fatti: «A 24 anni un giudice mi ha tolto l’affidamento dei figli, non c’è stato tempo di raccontare loro chi ero. Carmen, la madre, li ha riempiti di rancore nei miei confronti, li ha cresciuti a pane e veleno».

Dopo la diffida, Federica aveva deciso di non partecipare allo show, mentre Francesca aveva scelto di tirare dritto: «Non ho paura di mio padre, è lui che ha la coda di paglia».

«Non sono più disposto ad accettare che venga strumentalizzata, denigrata e diffamata la nostra famiglia», aveva scritto su Facebook il figlio di Fabrizio. «Non ho mai risposto pubblicamente alle continue accuse delle mie figlie nella speranza che la cosa andasse scemando, in quanto ritengo che in una famiglia i problemi e le incomprensioni esistano, ma che debbano essere affrontate e risolte al suo interno e non svendute nei salotti televisivi, che hanno il mero scopo di incrementare ulteriormente dissapori per fini speculativi».

francesca de andrè

De André diceva di essere sempre disposto ad un confronto con le figlie, ma non pubblicamente; assicurava di non aver mai smesso di mantenerle e provvedere a loro: «Ma ritengo che essendo ormai donne di 29 e 32 anni sia giunto il momento che si tolgano questa veste di vittimismo e dimostrino di avere stoffa e capacità reali che giustifichino la loro presenza nel mondo dello spettacolo.

La mia diffida ha l’unico scopo di tutelare la nostra famiglia e chiaramente anche loro, in modo che esprimano ciò che sono davvero, gettando via questa maschera dietro la quale si sono nascoste per troppo tempo. Le mie figlie, lo dico a malincuore, hanno preferito cercare un “successo” veloce, attraverso trasmissioni che considero di bassa levatura. Sicuramente avrò commesso degli errori come padre, ma non ho mai smesso di amarle. Soffro a vedere le mie figlie abbandonarsi a questo vuoto».

