MARA VENIER SU INSTAGRAM: "HO TRASCORSO GIORNI MOLTO DIFFICILI" - VIDEO

Silvia Natella per www.leggo.it

Mara Venier rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute e il ritorno a Domenica In. In un video pubblicato nelle storie di Instagram si è scusata per l'assenza dai social, ma ha spiegato di aver vissuto giorni difficili e di non aver risolto il problema. Parte del viso ha perso la sensibilità dopo l'intervento odontoiatrico che le ha lesionato un nervo, ma nonostante questo vuole tornare alla normalità e nello studio di Domenica In. Il suo desiderio è quello di concludere questa stagione.

La conduttrice ha rassicurato i followers sulle condizioni di salute, spiegando di stare meglio, ma ha precisato di non aver risolto completamente il problema. «Scusate se sono stata assente, ho trascorso giorni molto difficili. Volevo dirvi che però io domenica ci sarò lo stesso. Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, però voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione», ha dichiarato su Instagram.

Mara Venier torna a Domenica In

Domani, dunque, sarà presente in studio per condurre Domenica In dopo lo stop della settimana scorsa. La puntata del 20 giugno sarà ricca di ospiti. Ci saranno Orietta Berti, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Eleonora Abbagnato, l'attore di Gomorra Salvatore Esposito e Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di ‘Amici 2021’. Ci saranno poi i Boomdabash che si esibiranno con la loro ultima hit dell’estate ‘Mohicani’, mentre Bruno Venturini canterà un classico della canzone napoletana.

