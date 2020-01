“HO VISTO 'TOLO TOLO' E NON FA RIDERE” – L’OPINIONE TRANCHANTE DI MASSIMO BOLDI SUL FILM DI ZALONE: “NE HO PARLATO ANCHE CON CHECCO E LUI MI HA DETTO CHE VOLEVA FARE UN FILM IMPEGNATO” - “FAREI UN FILM CON LUIGI DI MAIO. GLI FAREI FARE IL CIPOLLINO. È COSÌ NORMALE, FA RIDERE COSÌ” - LA CANDIDATURA CON IL PSI NEL 1992: “BETTINO MI CHIAMÒ E IO GLI DISSI ‘NON SONO CAPACE’, E LUI RISPOSE ‘PERCHÉ PENSI CHE GLI ALTRI SIANO CAPACI?' ANDÒ MALISSIMO” – VIDEO

Da “Un Giorno da Pecora - Radio1”

massimo boldi

"Ho visto Tolo Tolo, di Checco Zalone, è un film interessante che non fa ridere, almeno a me non ha fatto ridere”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Massimo Boldi. Crede che il film campione d'incassi non l'abbia fatta ridere per scelta del regista oppure per mancanza di idee? “Non lo so, ne ho parlato anche con Checco, e lui mi ha detto: 'sai, ho voluto fare un film un po' diverso'. Ha fatto un film sul sociale, un po' impegnato”.

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Ha visto anche il film 'Hammamet', su Bettino Craxi? “Non l'ho ancora visto. Io, poi, nel 1992 sono stato anche candidato col Psi: andò malissimo”. Come nacque l'idea di questa candidatura? “Bettino mi chiamo', perché eravamo amici. Io pensai quasi ad uno scherzo, ma come fai a dire di no a Craxi? Gli dissi: Bettino, io non sono capace”. E lui come le rispose? “Perché pensi che gli altri siano capaci? Non ti preoccupare...”

HAMMAMET

MASSIMO BOLDI CHRISTIAN DE SICA

Quanti voti prese? “Sono stato il primo dei non eletti”. Lei è anche nel comitato d'onore per il ventennale dalla scomparsa del leader socialista. “Si, è vero, ma no so se andrò ad Hammamet perché ho degli impegni, ma se potrò lo farò sicuramente”. Oggi la figura di Craxi è molto contestata. Lei come la pensa? “E' stato uno dei politici chiave del nostro Paese”.

massimo boldi e irene fornaciari 8 BETTINO CRAXI AD HAMMAMET

Tornando al cinema: con quale politico farebbe un film oggi? “Con Luigi Di Maio. Gli farei fare il cipollino...” Di Maio, forse, non sarebbe in grado di recitare al cinema. “Lui è così normale, fa ridere così”. Ci parli della sua vita sentimentale: E' vero che si sta per sposare? “No, non è vero che mi sposo tra poco”. Qualcuno però dice che si sposerà addirittura entro quest'anno. “Vedremo, vedremo...”, ha concluso Boldi a Rai Radio1

