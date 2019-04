“HO VISTO LUXURIA BATTERE TRAVESTITA IN STRADA” – VITTORIO SGARBI CONTRO TUTTI DALLA D’URSO: PRIMA LITIGA CON DANIELA MARTANI CHE GLI DÀ DEL “VECCHIO BABBIONE” E POI LA SPARA GROSSA SU “VLADI” – CALA IL GELO IN STUDIO E LA D’URSO LO RIPRENDE: “COSA C’ENTRA ADESSO? BASTA” – LO SHOW DEL VECCHIO SGARBONE, PORTA LE FIGLIE POI SI LANCIA IN UNA SERIE DI “CAPRA”. PER LA PRECISIONE, 24 DI FILA (UN RECORD?) – VIDEO

LIVE-NON È LA D'URSO, VITTORIO SGARBI FA CALARE IL GELO: "HO VISTO LUXURIA BATTERE TRAVESTITA IN STRADA"

Da www.liberoquotidiano.it

vladimir luxuria vittorio sgarbi a live non e' la d'urso

Mercoledì sera a Live-Non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi ha reagito alle accuse di Daniela Martani, ex protagonista del Grande Fratello. Come di consueto, nello studio di Barbara D'Urso, il critico d'arte ha avuto alcuni diverbi con gli ospiti, ma il dibattito si è acceso quando l'ex concorrente ha dato a Sgarbi del "vecchio babbione".

vittorio sgarbi a live non e' la d'urso 1

Accusato poi di usare le donne come oggetti, Sgarbi non si è trattenuto e ha affermato, picchiando durissimo: "In quell’ occasione parlavo di Lory Del Santo, che ha dichiarato che alcune donne stanno con uomini per interesse.

vittorio sgarbi a live non e' la d'urso 3

Poi ho detto che Maria de Filippi ha avuto un vantaggio a stare con Maurizio Costanzo. Che una donna si sposi per interesse ci sta. […] Poi c’è anche Vladimir Luxuria che è diventata parlamentare e che io ho trovato battere travestita sulla strada. Ma è vero, ragazzi studiate". Affermazioni pesantissime, quelle di Sgarbi, che afferma di aver visto Luxuria "battere travestita in strada".

vittorio sgarbi a live non e' la d'urso 4

Di sasso la D'Urso, che ha rimproverato Sgarbi invitandolo a non parlare di argomenti che avevano poco a che fare con la discussione. "Non mi importa niente del passato di Vladimir Luxuria. Non è questo il contesto per parlare di queste cose. Cosa c’entra adesso? Basta", ha sbottato la D'Urso di fronte a uno Sgarbi che, come spesso accade, era furibondo.

vittorio sgarbi con le figlie a live non e' la d'urso 2 vittorio sgarbi a live non e' la d'urso 6