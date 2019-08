“HO VISTO GLI UFO” – TOGLIETE IL FIASCO AD ALESSIA MARCUZZI: “ERO CON LA MIA BISNONNA AL MARE E VIDI UN ENORME DISCO VOLANTE LUMINOSO DALLA FINESTRA. ERO SUL LITORALE ROMANO, D’ESTATE. È STATA UN’ESPERIENZA FORTE. PENSO DI AVERLI DAVVERO VISTI” – L'INTERVISTA A DANDOLO SU "OGGI": “SONO ENTRATA IN CONTATTO CON FORME DI VITA NON TERRESTRI” – FOTOGALLERY-BONUS: I CALENDARI HOT PER MAX E PANORAMA

Da www.ilfattoquotidiano.it

ALESSIA MARCUZZI

“Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra”. A rivelarlo è Alessia Marcuzzi in un’intervista a Oggi in cui ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua infanzia, come questo, quando dice di aver visto gli Ufo. “Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Ero sul litorale romano, d’estate, e ho visto gli Ufo. Un’esperienza forte – ha spiegato ricostruendo con precisione quanto vissuto -. Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò ad essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti“.

ufo

Poi, cambiando argomento, Alessia Marcuzzi ha parlato di un’altro incontro ravvicinato da lei vissuto, ovvero la sua prima volta. “La mia prima esperienza carnale la associo a un luogo preciso“, ha rivelato precisando che si lega anche ad un piatto tipico della tradizione culinaria della Capitale. “La mia prima volta è legata a una cacio e pepe da Felice al Testaccio. Dopo aver fatto l’amore ho mangiato e avuto una indigestione”.

