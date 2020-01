Da “la Zanzara - Radio24”

“Classe 1998. Ho quasi 22 anni. A che ora mi sveglio la mattina? Tardi. Non ho una vita molto impegnativa al mattino. Per un post quanto posso guadagnare? Dipende, ma diciamo sui 500 euro. L’università? Sono iscritta, ma è la strada B, vorrei fare la showgirl, parlare un pò, intrattenere il pubblico, come faccio con i miei fans su Instagram”.

Asia Gianese, 22enne, a La Zanzara su Radio 24 racconta come si vive da influencer. “Mi alzo – dice – e non faccio nulla di solito. Qualche volta faccio le foto, ho sempre pranzi e cene pagate nei locali, sono sponsorizzazioni. Poi ho anche un autista che si è offerto lui”. E in cambio?: “Zero. Ed è per quello che l’ho scelto come autista. Perché questo vuole fare il mio autista? Perché è innamorato di me. Lui fa l’istruttore di boxe”.

I vestiti li paghi?: “No, di solito no. Ogni tanto capita che voglio fare shopping di mio e quindi vado a comprare qualcosa. Però i brand, soprattutto i costumi, no. Non li pago. Ho una vita meravigliosa. E siccome posso farlo, meglio vivere così. Meglio che fare la cameriera, assolutamente sì”.

“Il corpo – dice ancora - è uno strumento artistico. E quindi se uno ha un bello strumento artistico, è comunque bello mostrarlo. Anche le tette rifatte me le hanno regalate. Chi? Un signore”. Fai le marchette, ti fai pagare per sesso?: “No, assolutamente no. Non lo faccio perché non ne ho bisogno. Li ho già. Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita. Io sono una che non giudica le scelte delle persone. Però, io personalmente non lo faccio”. Poi ecco lo scontro con Daniela Martani, particolarmente accanita contro gli influencer.

Martani: “Intanto vorrei dire che questa ragazzina, perché non la puoi definire donna, ha 22 anni ed è una ragazzina. Se la vedi nelle storie, perché nelle foto è tutta truccata con le tette fuori, il culo fuori. Ma nelle storie ti mette paura, perché sembra sia ancora più piccola, sembra abbia sedici anni. La cosa che mi lascia molto perplessa è che ho visto like di persone che conosco, uomini grandi, adulti che hanno cinquanta, sessant’anni hanno messo like sotto foto con tette e culo di fuori, e mi fanno veramente schifo. Maiali, fate schifo. Potrebbe essere vostra figlia, se non vostra nipote.

Gianese: “Se tutti i vostri mariti mettono like a me…”. Martani: “Mia cara, a te mettono like soltanto perché metti culi e tette fuori. Non posti uno straccio di contenuto”. Gianese: “Intanto i vostri mariti mi fanno proposte che voi neanche potete capire. Prendetevela con i vostri mariti, non con me. Che proposte mi fanno? Ma di tutto e di più. Mi vorrebbero portare anche su Marte. Fanno tutto per me, chiamami scema”. Martani: “Sei una scema, te lo dico, sei una scema. Sei un insulto…inconsistente. Non hai un cazzo di valore di niente. Tu sei vuota”.

Gianese: “Fanno di tutto per stare con me”. Martani: “Ma chissenefrega. Vogliono stare con te perché hai il culo di fuori, non perché sei una persona intelligente. Sei vuota, non hai un cazzo di contenuto sul tuo Instagram. Bella, io non lo metto de fori il culo come te, io metto contenuti. Te lo dico io, tu diventerai una marchettara”.

Gianese: “Agli uomini non gliene frega un cazzo dei contenuti. Perché se metti il culo gliene frega mille volte di più. E chiamano me, non te a fare l’influencer”. Martani: “Tu attiri solo uomini a cui interessano il culo e le tette. Questo attiri. Non attiri persone a cui interessa l’intelligenza. Io vorrei sapere i genitori dove stanno. Questa è una cosa grave. Queste sono le figlie di Chiara Ferragni. Perché la Ferragni quando ha iniziato, si chiamava Diavoletta87 e non faceva altro che mettere le foto di lei nuda con culo fuori e tette fuori…”.

Gianese: “Io voglio sempre ringraziare i vostri fidanzati ed i vostri mariti, punto”. Forse sei invidiosa del successo di queste ragazze, dice Cruciani. Martani: “Io? Ma che stai dicendo? Ma tu pensi che se io volessi non potrei mettermi col culo di fuori e le tette di fuori?”. Gianese: “Ma sono maggiorenne e non capisco il perché di tanto accanimento per le tette e il culo. Dal momento che siamo nati nudi e moriremo nudi, perché non dobbiamo vivere anche nudi?”.

MARTANI: Tu le usi per arrivare ad un guadagno economico. E questo lo fanno le prostitute quando si vanno a prostituire”. GIANESE: Io uso il corpo per guadagnare? Io uso il corpo per fare l’influencer e tramite l’immagine guadagnare”.

MARTANI: “Ma influencer de che??? Cosa influenzi? Famme capi’?”. GIANESE: "Sicuramente le persone. Ringrazio gli uomini. Grazie a loro mi chiamano”. MARTANI: “Ma tu lo sai che l’Australia sta bruciando e fra un po’ il pianeta terra morirà, ci sarà l’estinzione di massa?”.

GIANESE: “Ma ci sono tanti problemi. Non è che se ho il culo e le tette fuori, me ne frego dei problemi”. MARTANI: “Fra i tuoi post non c’è un cazzo di post sull’Australia”. GIANESE: “Il mio compito è anche quello di intrattenere”.

