“HO VOLUTO FARE QUESTO VIDEO CON LUI” – I FOLLOWER CON LA BAVA ALLA BOCCA SI INFIAMMANO PER SABRINA SALERNO E ROCCO SIFFREDI: PRESENTERANNO INSIEME LA NUOVA STAGIONE DI “NAME THAT TUNE”, IN ONDA DA MARTEDÌ PROSSIMO SU TV8 – NELLO SPOT PROMOZIONALE IL PORNODIVO PIÙ FAMOSO DEL MONDO FA IL PROVOLONE: “QUESTO VIDEO PUÒ DIVENTARE ANCHE QUELL’ALTRO VIDEO” – LA RISPOSTA DI SABRINONA, SCOSCIATISSIMA E VESTITA CON UNA CANOTTIERA SEMI-TRASPARENTE: “MA TU SEI…”

Nicola Lo Conte per https://news.direttagoal.it/

rocco siffredi sabrina salerno 5

Tra le principali celebrità del web, in assoluto, c’è sicuramente Sabrina Salerno. La cantante e showgirl, fin dagli anni Ottanta, è una autentica icona del nostro mondo dello spettacolo (e non solo, con una fama che va anche oltre i nostri confini) e continua a far sognare ammiratori vecchi e nuovi con il suo fascino inconfondibile ed irresistibile.

Sabrina Salerno, un partner d’eccezione per un video subito virale

Non è un caso che con oltre un milione e 200 mila followers su Instagram sia una delle bellezze più cliccate. 54 anni compiuti da poco, Sabrina non passa mai di moda e sembra, addirittura, farsi sempre più affascinante e intramontabile. I suoi scatti, quasi quotidiani, sono diventati celebri e rappresentano un appuntamento imperdibile per i suoi affezionatissimi fan.

sabrina salerno 4

Ma se parliamo di icone del nostro tempo, che non perdono mai di appeal, è questo anche il caso di Rocco Siffredi, il popolarissimo attore, regista e produttore del cinema per adulti, un vero mito soprattutto per la sua autoironia e capacità di prendersi poco sul serio che ne fa anche un vero e proprio showman. Sabrina e Rocco si trovano, su Instagram, insieme in un breve video, già destinato a diventare un cult sul web.

Sabrina Salerno contro Rocco Siffredi, lui ‘ci prova’

Insieme, i due presentano una nuova stagione di ‘Name that tune – Indovina la canzone’, che andrà in onda da martedì prossimo su TV8. Sabrina in rappresentanza della squadra al femminile, Rocco di quella al maschile. A risaltare, ovviamente, è il fascino sublime della Salerno, con una canottiera trasparente che, al solito, ne esalta le curve da capogiro.

sabrina salerno

Ma è lo scambio di battute tra i due a scatenare ancor di più la rete. “Ho voluto fare questo video con lui perché siamo donne contro uomini – dice Sabrina – Solo questo video, però, ho specificato…“. E Rocco, di rimando: “Questo video però può diventare anche quell’altro video…“. Con la replica a chiudere di Sabrina, tra il divertito e l’imbarazzato: “Ma tu sei pazzo per davvero!“. Non è finita, perché Rocco ci ‘riprova’ alla fine: dopo che Sabrina lo stuzzica affermando che l’anno scorso non era stato molto brillante nel gioco, lui risponde “Ognuno è bravo nel suo ambito…“.

sabrina salerno 2 sabrina salerno

rocco siffredi sabrina salerno 15 rocco siffredi sabrina salerno 10 rocco siffredi sabrina salerno 9 rocco siffredi sabrina salerno 12 rocco siffredi sabrina salerno 13 rocco siffredi sabrina salerno 3 rocco siffredi sabrina salerno 7 rocco siffredi sabrina salerno 17 rocco siffredi sabrina salerno 4 rocco siffredi sabrina salerno 6 rocco siffredi sabrina salerno 14 rocco siffredi sabrina salerno 16 rocco siffredi sabrina salerno 2 rocco siffredi sabrina salerno 11 rocco siffredi sabrina salerno 1

sabrina salerno sabrina salerno 6 sabrina salerno sabrina salerno

rocco siffredi sabrina salerno 8