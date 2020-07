“HO VOLUTO STEFANO DE MARTINO PERCHÉ È BELLO E SEXY” – IN UN INTERVISTA A “CHI” DEL 2018 "ALLESSA" MARCUZZI SPIEGAVA A PERCHÉ AVESSE SCELTO IL BALLERINO COME INVIATO DELL’ISOLA DEI FAMOSI: “L’HO ANCHE SFIDATO SUI SOCIAL A FARE…” – UNA FONTE ANONIMA A "OGGI": "LA CRISI TRA ALESSIA E IL MARITO È INNEGABILE E NON RECENTE. LUI È FURIBONDO, QUESTO GOSSIP...

alessia marcuzzi, stefano de martino, belen

1 – “IL MARITO DI ALESSIA MARCUZZI FURIBONDO PERCHÉ LA MOGLIE SOFFRE, MA LA CRISI È INNEGABILE”

Stefania Rocco per www.fanpage.it

Il settimanale Oggi pubblica la versione dei fatti di una fonte anonima vicina alla coppia formata da Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Il marito della conduttrice sarebbe furioso per i gossip circa il presunto flirt tra la moglie e Stefano De Martino, ex marito di Belén Rodriguez. “La crisi tra Alessia e il marito è innegabile e non recente, ma questo gossip rischia paradossalmente di farli riavvicinare” sono le dichiarazioni che avrebbe rilasciato alla rivista una persona vicina ai due “Come sta lui? Paolo Calabresi Marconi è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati. La sorella di Paolo, la socialite Micaela, invece ha interrotto i rapporti social con la cognata”.

COPERTINA OGGI - 9-16 LUGLIO 2020

Ma il flirt con Stefano De Martino non esisterebbe

Un’altra fonte, questa volta vicina ad Alessia, avrebbe raccontato che la Marcuzzi ha bollato immediatamente la notizia del flirt con Stefano come una fake news: “Questa è proprio una caz**ta. Quando è uscita la notizia l’ho chiamata subito e mi ha detto che è tutta un’invenzione, lei non ha mai nascosto niente”.

Le smentite di Alessia Marcuzzi, Belén e De Martino

paolo calabresi alessia Marcuzzi

L’unica certezza è che, dopo lo scoop pubblicato da Dagospia, tutti e tre i protagonisti della vicenda si sono affrettati a smentire. Il primo a negare che il matrimonio con Belén sia terminato a causa della Marcuzzi è stato Stefano De Martino con una Instagram Story pubblicata sul suo profilo attraverso la quale faceva sapere di avere appena parlato al telefono con Alessia e il marito Paolo con i quali intrattiene un rapporto di amici.

alessia marcuzzi stefano de martino 2

Poi è toccato ad Alessia citare il titolo dell’autobiografia di Woody Allen, “A proposito di niente”, per chiarire il suo pensiero in merito all’intera vicenda. Infine, la stessa Belén ha fatto sapere via Instagram di non avere mai trovato alcun messaggio dell’amica e conduttrice sull’Ipad dell’ex marito. Ha aggiunto che insieme ad Alessia avrebbero deciso cosa fare per ridimensionare la portata del pettegolezzo.

stefano de martino alessia marcuzzi

2 – LA MARCUZZI SU DE MARTINO NEL 2018

Da www.liberoquotidiano.it

Il triangolo dell'estate, quello tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, è stato smentito da tutti con forza. Ma la notizia rilanciata da Dagospia sulla presunta scappatella tra Stefano e Alessia, scoperta da Belen e per questo miccia della crisi coniugale (che pare irreversibile) tra la showgirl argentina e l'ex ballerino di Amici, è una bomba di gossip destinata a durare ancora a lungo, grazie ai social e alle tante velenose trappole nascoste tra dichiarazioni e commenti anche stagionati.

alessia marcuzzi paolo calabresi marconi

Ad esempio, il sito specializzato in gossip televisivo Bitchyf.it ripubblica la ormai famosissima foto del 2014 che vede tutti e tre i protagonisti affettuosamente abbracciati. Oppure l'intervista più recente, del 2018, in cui la Marcuzzi, conduttrice dell'Isola dei famosi, spiegava al settimanale Chi perché avesse scelto il quasi debuttante De Martino come inviato del reality: "L'ho voluto subito perché è amato dalle donne, è bello, è sexy. È un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L'ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come 'il ponte' e 'il ragno'". All'epoca si sorrideva, oggi meno.

paolo calabresi marconi con alessia marcuzzi

stefano de martino alessia marcuzzi

alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi paolo calabresi marconi belen alla festa di gianmaria antinolfi 2 belen antinolfi assia marcuzzi stefano de martino belen alla festa di gianmaria antinolfi 6 alessia marcuzzi belen alla festa di gianmaria antinolfi 7 BELEN RODRIGUEZ E GIANMARIA ANTINOLFI A NAPOLI gianmaria antinolfi belen alla festa di gianmaria antinolfi LA INSTAGRAM STORY DI BELEN SULLE CORNA DI DE MARTINO CON LA MARCUZZI gianmaria antinolfi dayane mello