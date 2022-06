CARMEN DI PIETRO CHE LEGGE LE MANI È LA COSA PIÙ BELLA CHE VEDRAI OGGI pic.twitter.com/b9yCjNCK6A — trashtvstellare (@tvstellare) June 17, 2022

Ivan Rota e il biodegradabile Sor Rotella per Dagospia

L’oracolo Carmen Di Pietro. La naufraga si è ritrovata a leggere le mani dei naufraghi prevedendo il loro futuro. Per Vladimir Luxuria ha previsto un nuovo amore, ha messo in guardia Ilary dallo stare attenta a delle tope. A Luca Daffrè ha detto: “Vivrai poco, intorno ai 65 anni, e non farai soldi…”

Un’altra chimica artistica all’Isola dei Famosi. La “famosa” Estefania Bernal ed Edoardo Tavassi passano molto tempo insieme e lei sembra molto interessata al fratello di Guendalina Tavassi. La regina dell’Isola Carmen Di Pietro ha detto a Mercedesz Henger “innamorata” di Edoardo: “Guardala come si avvicina e fa le cose quella. Secondo me non è normale che fa così te che dici? Ogni volta che lui va in acqua lei lo segue. Prima non faceva queste tarantelle e ora è sempre azzeccata a lui. Questo non mi piace, è comunque il tuo ragazzo”. Giá tutto finito: i due non sono più all’Isola.

Ieri sera a tornare in Italia sono state Estefania Bernal e Pamela Petrarolo che hanno perso durante il televoto flash contro Nick “cugini di campagna” Luciani. Nicolas Vaporidis piange perché Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare l’ Isola causa problemi di salute: “Fantasticavamo sul finire l’esperienza insieme, sul buffet dell’hotel e sul volo di ritorno, è una persona speciale”. Il tatuato Luca Daffrè é leader. Al televoto di nuovo Mercedesz Henger e Nick Luciani.

Mentre Edoardo Tavassi abbandonava l‘Isola dei Famosi 2022 Carmen Di Pietro si é messa a piangere dicendo di essere stata la causa dell’infortunio (lesione dei legamenti del ginocchio) del suo amico che l’ha poi calmata dicendole: “Prima o poi dovevo uscire dall’Acqua”. Poi, subito ripresasi “the queen” si é improvvisata veggente e si é cimentata nella lettura della mano dei suoi compagni d’avventura e (a distanza) di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino

Lory Del Santo a proposito di MariaLaura “Brosio” De Vitis a Isa e Chia :” Sai cosa mi ha detto Maria Laura? Non è stato registrato ma una volta eravamo vicino al fuoco e fa. guarda c’è Alessandro (il figlio di Carmen Di Pietro), sta facendo il bagno!”. E’ lì da solo, senza telecamere… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia. Lo capisci che funziona televisivamente, così andiamo fino in fondo nel programma.” Ma che spontanea…

Dal 7 all’ 11 febbraio 2023 la nuova edizione del Festival di Sanremo: la prima co-conduttrice di Sanremo sarà Chiara Ferragni. Ad annunciarlo Amadeus, al Tg1. Ferragni presenterà la 1ª e l’ultima serata del Festival. Per le altre serate si parla di altre Influencer , Amadeus vuole in festival “gggiovane”.

Vi Ricordate di Roberta Ruiu? É stata la leader delle Lollipop che per alcuni anni con le loro canzoni fecero il botto. Ora è una elegante socialite che non manca nessun evento importante. A uno di queste ha conosciuto il miliardario Elias Sacal che in Spagna é sempre al centro del gossip anche per la sua relazione con l’ex modella Mar Flores. Roberta vola in altro, altro che “down down down” come cantava…

Inviato spesso “pestato” di Striscia la Notizia e ora al timone di Paperissim Sprint, Vittorio Brumotti appare alquanto cambiato in viso. In molti si chiedono se abbia ricorso alla chirurgia estetica. Se confrontate le foto di pochi anni fa con quelle di oggi potete darvi una risposta.

Non si contano più quelli che si candidano, oltre venti nomi ufficiosi per il cast del Grande Fratello Vip. Altre persone scrivono sul profilo Instagram di Alfonso Signorini di farli entrare nelle casa perché senza lavoro manco il conduttore fosse un centro di collocamento. Ora spunta il nome del primo concorrente “ufficiale” ovvero Guendalina Canessa…

Tekemaya, drag queen da anni nel mondo dello spettacolo, ha partecipato a The Voice of Italy 2018 dove ha stregato Al Bano lasciando il segno nel cuore di pubblico e giudici. Origini salentine, un talento che arriva dritto al cuore e la passione per il canto e per i colori, ora lancia il tormentone estivo Para Ti con la partecipato di Vladimir Luxuria…

Si scomodati tutti per il concerto di Cris Gorgone, il mitico sassofonista di Mika, in compagnia di Daniele Gorgone al piano e Alessandra Sulpasso voce al Sushi Jazz Versilia. Ospite di Madame Betty, dj e patron del locale, anche il grande regista Alfonso Cuaron che proprio in questa piazza di Tonfano dovrebbe girare alcune scene del suo nuovo film.

Rossana Orlandi riceverà il prestigioso Compasso d’oro alla Carriera 2022: un riconoscimento dovuto a una delle più grandi galleriste italiane e scopritrici di talenti . Orlandi a Milano è una istituzione e il suo “fiuto” nel cercate novità e artisti emergenti non ha eguali.

