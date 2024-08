“ILARY, LA MIA BARBIE BURINA” - NELLE CHAT VIETATE AI MINORI CI SONO ORDE DI PIPPAROLI IN SOLLUCCHERO PER LA BLASI: SI VAI DAI FETICISTI DEI SUOI PIEDI (“L’ARCO PLANTARE È DA FOOT-JOB”) A QUELLI CHE SOGNANO DI VEDERLA IN UN FILM CON ROCCO SIFFREDI - BARBARA COSTA: “I SUOI FAN MANIFESTANO SOGNI IRREALIZZABILI DEL TIPO: ‘MI FAREI SOTTOMETTERE SOLO PER ANDARE A CENA CON LEI’, ‘COME SAREBBE BELLO RIMORCHIARLA A UNA FESTA, PORTARSELA VIA, E DIVENTARE IL SUO SCHIAVO’. E C’È CHI CONFESSA MILF FANTASIE: ‘SAPETE QUAL È IL MIO SOGNO PROIBITO? VORREI TANTO…”

Barbara Costa per Dagospia

“A quella fr*gna atomica di Ilary, una f*gona assurda, hanno preferito Luxuria: se lo sono meritato, l’ammoscio degli ascolti!!!”. I telespettatori non sono tutti tele-morenti, anzi, tra loro spiccano tipi belli svegli, e accesi, e sono i p*pparoli che si mettono davanti alla tv con scopo mirato: sbavare e tenersi “esultanti” con le mise “coatte e volgari e eccitanti” di Ilary Blasi. Ipnotizzati da cotanta femmina indubitabilmente sexosa, “è troooppo bona”, “è da voglia matta”, Ilary in modi e vesti è a tal punto provocante che non importa cosa dice e come: conta quanto esibisca “le zinne!!!”, e “le cosce”, anche se, a scosciate, Ilary a volte manda in bianco: “Ilary, ma levate tutto, che so′ ′sti pantaloni? Voglio le coprip*ssere!”.

Come ingrossano gli ascolti di "Battiti Live"? Anche con la saliva montante di questo pubblico di schiavi devoti alla Dea Ilary: “Ha quel non so da mistress ora coi capelli più scuri”. E il guaio è uno, che Ilary, a "Battiti", a differenza di quando conduceva l’Isola, o il GF, qui non si siede né, guaio ben maggiore, accavalla le gambe “da sturbo”, facendo ai suoi p*pparoli sognare “la p*sserona” così detta da Ilary medesima in una vecchia ospitata dalla sua amica del cuore Silvia Toffanin, prima che "Verissimo" virasse a toni più confessionali, e tra donne, e amiche, non ci si tele-limonasse più.

I p*pparoli servi di Ilary strisciano dietro le sue beltà da anni. Ne aprono e alimentano thread su thread per postarci su chat +18 i loro pensieri più veri, e più p*rci. La seguono intervento estetico dopo intervento estetico (“rifatta, sempre gran puledra è”). Come me, si sono esibiti in una corale ola entusiasta all’annuncio della sua separazione da Totti. Hanno invocato “Siffredi, chiamala ora o mai più!”, affinché la persuadesse al porno.

E hanno seguito noi di Dagospia fin dal primo avvistamento di Noemi Bocchi. Per loro il Pupone lagnante a Cazzullo di (secondo Totti) nuziali infedeltà, non ha attenuanti: “Caro Francè, stacce. Con donne così bisogna accettare le corna e sottomettersi. Ti possono fare ciò che vogliono, e te lo fanno. Tu ringrazia dio che t’ha levato i Rolex e t’ha lasciato le mutande”.

Se Vip, e Unica, come Ilary, che ci ricavi a mettere tutto in piazza? Anche questo: “Sarà vero che con Totti l’hanno fatto dopo il primo appuntamento?”. “che c*lo”, “ma chi, lui o lei?”. I p*pparoli si attaccano alla tv vogliosi di donne che non potranno avere mai, “se uno non ha i soldi, o fa un lavoro normale e ne ha pochi, come fa a stare con Ilary? Nessuno di noi reggerebbe”, “il problema non si pone, non ti si avvicinerebbe nemmeno”.

I p*pparoli di Ilary ci sono rimasti male quando Ilary, in una sua foto IG, gambe nude cinte da una mano maschile, ha presentato il suo nuovo amore, Bastian: “Lo stallone tedesco la mantiene soda, sbaglio o con Bastian è diventata ancora più bona?”. La gelosia fa svalvolare: “Ma ′sto Bastian che c’avrà di tanto speciale per stare con questa dea?”.

E quando in vacanza con Bastian a Marrakech, Ilary si è postata in acqua nuda, di spalle… “ma vedete quello che vedo io sott’acqua?”, “sì, il buchetto della felicità!”. Ma c’è una parte del corpo di Ilary che manda più fuori di testa i suoi virtuali amanti fetish, “i suoi piedini!”, “l’arco plantare è da foot-job”, “da annusarli e leccarli”. Qui si rimpiange la Ilary Blasi alle "Iene", “clamorosa, mi prosciugava, con quei tacchi da pornostar!”.

Sogni irrealizzabili: “Mi farei sottomettere solo per andare a cena con lei”, “come sarebbe bello rimorchiarla a una festa, portarsela via, e diventare il suo schiavo”. E c’è chi, fan-p*pparolo di Ilary, confessa milf fantasie: “Sapete qual è il mio sogno proibito? Torno ragazzo e divento amico del figlio, così potrei frequentare la casa, come nei porno, con le milf, lì, come va ogni volta a finire?”.

Nelle chat p*pparole non ci sono donne, ma alcune comari (e chi lo sa, forse le compagne dei p*pparoli sopra) stanno su altre chat a malignare Ilary che è “la Barbie burina” e che “se non fosse stato per l’amore con Totti, una carriera non l’avrebbe avuta”, e “lei non sa vestirsi, e non sa l’italiano, parla male e romano”, e io in questo so′ di parte e so′ come Ilary, non sapemo parla′ né stacce zitte, ma almeno non semo acide e non ce morimo de invidia (e sc*pamo).

