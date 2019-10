“IMMA” DOMINA ANCORA: LA FICTION DI RAI1 (22,2%) BATTE L’ENNESIMA REPLICA DI BISIO/SIANI (9%) - FAZIO STABILE AL RIBASSO (7,4 - 6,1) - LE IENE (10,3%) - GILETTI (4,3%) - AMADEUS (21%) DOPPIA PAPERISSIMA (11,9) – DOMENICA IN (17,9) VS DOMENICA LIVE (14,1) - TIKI TAKA (6,1 – 7,2) - LA DOMENICA SPORTIVA (6,5 – 4,5)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

imma tataranni

Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – dalle 22.41 alle 23.39 – Che Tempo Che Fa Il Tavolo ha raccolto 1.125.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 – dalle 21.35 all’1.12 – l’appuntamento con Le Iene ha intrattenuto 1.712.000 spettatori con il 10.6% di share (presentazione di 27 minuti: 2.171.000 – 8.6%). Su Rai3 Aspettando il Re ha raccolto davanti al video 803.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Il Segreto è stato visto da 1.078.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 – dalle 20.40 alle 22.57 – Non è L’Arena ha interessato 1.031.000 spettatori con il 4.3%. Su Tv8 – dalle 21.41 alle 23.27 – il Gran Premio di Formula 1 del Messico è stato seguito da 2.089.000 spettatori con il 9.5% di share. Sul Nove la prima puntata della seconda stagione di Pizza Hero – La Sfida dei Forni segna 399.000 spettatori (1.6%).

BENVENUTI AL SUD

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus prende il largo sulle Papere.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha raccolto 5.227.000 spettatori con il 21%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.952.000 spettatori con l’11.9%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.156.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 985.000 spettatori con il 4%, nella prima parte, 1.017.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte. Su Rai3 il debutto della nuova stagione di Un Giorno in Pretura ha interessato 914.000 spettatori pari a 3.7% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 450.000 spettatori e l’1.8%.

massimo giletti

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.262.000 spettatori (17.4%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.481.000 spettatori (20.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.529.000 spettatori (13.9%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.604.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.025.000 spettatori (6%), nella prima parte, e 1.016.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Che Tempo Che Farà segna 990.000 telespettatori (4.3%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 619.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 881.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Blob segna 780.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 266.000 spettatori (share dell’1.4%).

Daytime Mattina

Provincia Capitale si porta al 5.2%.

fabio fazio luciana littizzetto

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 522.000 spettatori con il 16.7%, nella presentazione, 1.162.000 spettatori con il 20% nella prima parte, e 1.662.000 spettatori con il 20.2% nella seconda parte. TG1: Santa Messa Presieduta da Papa Francesco segna 1.363.000 spettatori con il 16.7%. A Sua Immagine ha portato a casa un netto pari a 1.565.000 spettatori pari ad uno share del 16%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.384.000 spettatori con il 17.3% e Planet raccoglie un ascolto di 520.000 telespettatori con il 6.6% di share. Su Rai2 O Anche No segna 102.000 spettatori e l’1.2%. La Coppa del Mondo di Rugby ha tenuto compagnia a 330.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 The OC segna 186.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e 236.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte. Su Rai 3 Provincia Capitale convince 418.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 493.000 spettatori (6.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 266.000 spettatori con il 3.7% di share.

Daytime Mezzogiorno

imma tataranni

La Ventura non si riprende.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.892.000 spettatori (17.4%). Linea Verde ha intrattenuto 2.849.000 spettatori (18.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.119.000 spettatori con il 12.1% e Melaverde 2.255.000 con il 17.7%. Su Rai2 - dalle 11.55 alle 12.55 – La Domenica Ventura conquista 384.000 spettatori con uno share del 3%. Su Italia1 The OC segna il 3% con 303.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.142.000 spettatori con il 6.9% (Magazine XXL: 839.000 – 5.1%). Su Rai3 il TG3 delle 12 ha informato 705.000 spettatori e il 6.1%. Radici registra 441.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 335.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 L’Unione fa la Forza è la scelta di 157.000 spettatori con l’1% di share. Su Tv8 la gara di Moto3 ha interessato 361.000 spettatori (4%) mentre la Moto2 ha ottenuto 511.000 spettatori (3.5%).

francesca fialdini

Daytime Pomeriggio

Fialdini e D’Urso vicine.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.797.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%, nella prima parte, e 2.165.000 spettatori pari ad uno share del 16.1%, nella seconda parte in onda dalle 14.59 alle 17.24. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.140.000 spettatori pari al 13.8%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.263.000 spettatori con il 13.8%. Beautiful ha raccolto 1.942.000 spettatori (12.3%). A seguire Una Vita ha interessato 1.918.000 spettatori (13.4%). Il Segreto ha appassionato 1.911.000 spettatori con il 14.8%. Domenica Live ha appassionato 2.117.000 spettatori con il 14.1% (Ultima Sorpresa: 2.020.000 – 11.7%). Su Rai2 Quelli Che Aspettano ha convinto 825.000 spettatori (5.4%). Quelli che il Calcio segna il 7.6% con 1.013.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 754.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 The Hole raccoglie 774.000 spettatori con il 5.2%. A seguire Paranorman ha convinto 402.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 799.000 spettatori con il 5.6%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 767.000 spettatori con il 5.9% mentre Kilimangiaro ha raggiunto 1.337.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 435.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Tre Scapoli e un Bebè ha appassionato 207.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 la Moto GP ha raccolto 1.345.000 spettatori con l’8.7%.

wanda nara tiki taka

Seconda Serata

Tiki Taka torna su Canale 5 con il 7.2%.

Su Rai 1 Da Noi… A Ruota Libera, con l’intervista a Vanessa Scalera, segna 2.256.000 spettatori con il 18.1%. Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 493.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Canale 5 Tiki Highlights (dalle 23.24 alle 23.40) ha raggiunto 971.000 spettatori con il 6.1% mentre Tiki Taka ha intrattenuto 540.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 599.000 spettatori con il 6.5% mentre L’Altra DS ha ottenuto 197.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 il cartone animato I Griffin segna un netto di 423.000 ascoltatori con il 10.6% di share. Su Rai 3 Speciale TG3 Elezioni Umbria è visto da 467.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Stasera Italia Speciale è la scelta di 640.000 spettatori con il 4.4% (presentazione di 11 minuti: 594.000 – 2.7%). Su La7 TGLA7 Speciale ha informato 818.000 spettatori con l’8.6%.

GIORGIA VENTURINI WANDA NARA

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.860.000 (23.3%) – Billy 3.450.000 (21.2%)

Ore 20.00 4.806.000 (20.6%)

TG2

Ore 13.00 1.568.000 (9.6%)

Ore 20.30 1.952.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.25 1.313.000 (8.4%)

Ore 19.00 1.946.000 (9.7%)

TG5

Ore 13.00 2.999.000 (18.3%)

Ore 20.00 4.204.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.484.000 (10.5%)

Ore 18.30 1.098.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 336.000 (2.9%)

Ore 18.55 719.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 447.000 (2.7%)

Ore 20.00 1.158.000 (4.9%)