15 mag 2019 18:28

“GLI IMMIGRATI REGOLARI NON DELINQUONO DI PIÙ, QUELLI IRREGOLARI SÌ” – PIERCAMILLO DAVIGO È DIVENTATO SALVINIANO? LE DICHIARAZIONI A DIMARTEDÌ DELL’EX MAGISTRATO, CHE AGGIUNGE: “CONSIDERANDO CHE NON HANNO COME CAMPARE…” – “LA CORRUZIONE? NON SI PUÒ SERVIRE DIO E MAMMONA, LA LEGGE È CHIARA. SE NELLE GRANDI OPERE SI RISPETTASSERO LE REGOLE NON CI SAREBBE L’INTERVENTO DEI MAGISTRATI” – VIDEO