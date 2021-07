22 lug 2021 19:34

“INGIGANTENDO LA CARRÀ L’HANNO NANIFICATA” - FRANCESCO MERLO: “A FURIA DI DIRSI QUANTO CI MANCA, LA RAI HA FINITO COL CREDERE DAVVERO CHE "CARRAMBA" E "QUANT' È BELLO FAR L'AMORE DA TRIESTE IN GIÙ" SIANO CAPOLAVORI SENZA TEMPO. PERCIÒ RIMANDA IN ONDA RAFFELLA TRATTANDOLA DA VIVA. MA SONO LAPIDI CIMITERIALI, PIETRE TOMBALI CHE NON RISPETTANO LA SUA BRAVURA E NON RENDONO UN BEL SERVIZIO ALLA SUA MEMORIA…”