“INGRATA! SONO STATO 25 ANNI CON UNA STREGA FUORI DI SENNO” - LA CONTRO REPLICA DI ORLANDO PORTENTO ALL’EX MOGLIE ANGELA CAVAGNA: “NON L’HO MAI AMATA. FACEVAMO L’AMORE MA NON L’HO MAI BACIATA. ORA MI SONO ROTTO DELLE MENZOGNE. STA TUTTO IL GIORNO A TENERIFE CON IL CULO IN AMMOLLO TRA MARE E PISCINA A BERE E INGRASSARE. VOGLIO UN TETE A TETTE” - “UNA VOLTA MI RACCONTÒ CHE FU MOLESTATA IN CAMERINO DA BEN JOHNSON. UN’ALTRA VOLTA CHE FAZIO VOLEVA METTERLA IN UNA POSIZIONE…” – FOTOGALLERY DEI MIGLIORI ANNI

ANGELA CAVAGNA IN GUERRA CON L’EX MARITO, ORLANDO PORTENTO

LA RISPOSTA DI ORLANDO PORTENTO

Comunicato stampa

Ingrata! Sono stato 25 anni con una strega fuori di senno, bugiarda, ballista, falsa di donna senza avere nessun sospetto, neppure quando mi raccontò, quasi piangente che fu molestata in camerino dall’allora ex primatista dei cento metri Ben Johnson, ospite di Gianni Minà al programma di Raitre “domani si gioca l’altro spettacolo”, facendomi subdolamente capire che il signor Minà era al corrente di questa molestia. Quindi telefonai a Gianni Minà dicendogli di tutto, ma non finisce mica qui...la Cavagnosa mi fece litigare anche con l’amico genovese Fabio Fazio, allora padrone di casa di “quelli che il calcio” perché l’ennesima telefonata della mia ex moglie fu quella di dirmi che Fazio voleva metterla in una posizione in cui le si vedevano le cosce, e pure in questa occasione dovetti litigare a causa di Angela con il conduttore ligure.

La signora oggi è felicemente sposata ed è trattata come una principessa dal suo nuovo marito principe azzurro annanato, pelato e in ammollo; almeno io gli occhi azzurri li avevo davvero, non sarò un principe ma sono stato un guerriero crociato. Come quando ci cacciarono dalla Rai perché dichiaratamente “di destra”, quando ci fecero fuori chiesi un appuntamento con Gianfranco Fini, riuscii ad avere questo colloquio con lui presso la sede del suo partito, allora Alleanza Nazionale in via della Scrofa a Roma; io attesi fuori dall’ufficio ed entrò Angela a parlare con l’onorevole...cosa accadde dopo dieci giorni dalla nostra visita a Fini? Ci chiamarono da Mediaset e fecero un contratto alla Cavagna di due anni per “guida al campionato” su Italia Uno, Fini alzò la cornetta del telefono, chiamó Confalonieri e ci diedero lavoro al Biscione...

Lele Mora un giorno mi disse: “tu gestisci solo la Cavagna?...ma non ce l’hai della carne fresca?!” e io gli risposi: “caro Lele, ma da quando in qua fai il macellaio?” Forse tutto questo e molto altro lo inserirò in un libro che intitolerò “due cuori e una Cavagna”, un libro di poche pagine ma se decido di scriverlo ne leggerete delle Belle e non delle Balle!

Ora mi sono rotto delle menzogne che escono dalla bocca di Angela Cavagna che sta tutto il giorno a Tenerife con il culo in ammollo tra mare e piscina a mangiare, bere ed ingrassare, chiedo un confronto con lei, un duello con lei in diretta televisiva, voglio un tête a Tette...senza nulla pretendere!

Oltre a tutto ciò sto valutando con il mio avvocato Aurelio Di Rella se ci sono i presupposti per farle una nuova querela per mancato guadagno date le mie ospitate annullate a Pomeriggio 5 perché la signora Cavagna ha querelato e diffidato il mondo: me, Mediaset, Barbara D’Urso e gli autori delle due trasmissioni. Angela Cavagna io non l’ho mai amata, ci ero affezionato, le volevo bene, facevamo l’amore, ma non l’ho mai baciata e non le ho mai detto “ti amo”.

