“INSISTO, FATE RIDERE” - FILIPPO FACCI REPLICA AL CDR DEL "CORRIERE" CHE AVEVA PROTESTATO PER LA PUBBLICITÀ CON GLI AUGURI PER GLI 80 ANNI DI DELL'UTRI E SI ERA BECCATO UNA BASTONATA DAL GIORNALISTA DI LIBERO - VOLETE OCCUPARVI ANCHE DELLE PAGINE PUBBLICITARIE E NON VI ACCORGETE CHE SPESSO SONO PUBBLICITARIE ANCHE LE ALTRE…

Da "Libero quotidiano"

FILIPPO FACCI

Gentile Filippo Facci, in relazione all'articolo a sua firma (le do del lei perché non la conosco) apparso sulla prima pagina di Libero, non ho nulla da replicare in merito alle sue valutazioni su quel che fa o dovrebbe fare il Cdr del Corriere. È un suo giudizio che rispetto, anche se non lo condivido. Intervengo solo per fatto personale, visto che lei ha ritenuto di indicarmi con nome e cognome, addirittura in attacco del suo pezzo. Come se fosse quella la notizia e fosse rilevante dare un nome e volto al responsabile della presa di posizione sulla pagina di auguri a Dell'Utri.

Le ricordo, se l'avesse dimenticato, che il Cdr è un organo collegiale e come tale opera. Detto ciò rivendico anche a titolo personale la sostanza della nostra, che era una mail interna indirizzata al nostro direttore. Per lei saranno pure argomenti da salotto che la fanno ridere, io invece, da siciliano e da cronista, ritengo che su personaggi come Marcello Dell'Utri non si possa e non si debba avere alcun cedimento. Privatamente Dell'Utri ha tutto il diritto di festeggiare serenamente i suoi ottanta anni e i suoi amici possono mostrargli tutto l'affetto e la riconoscenza che vogliono.

dell utri corriere

Ma farlo pubblicamente sul primo giornale d'Italia è un'altra cosa. Ha un altro significato che evidentemente lei non coglie o, forse, non vuole cogliere. Visto che poi è tanto interessato alla mia persona, se vuole, le posso fornire anche l'indirizzo di casa, che era l'unica cosa che mancava nel suo articolo. Piuttosto mi faccia notare che se il massimo delle fonti che lei riesce a consultare è "dottor google", allora sì che siamo tutti dei "walking dead" e come giornalisti siamo messi proprio male.

Un saluto Alfio Sciacca

(Cdr Corriere della Sera)

Risposta di Filippo Facci

dell utri 25

Gentile Sciacca, di Lei non me ne frega niente. Tantomeno di quello che Lei «ritiene» «da siciliano e da cronista». Dice che non ha nulla da replicare: poi lo fa. Fate ridere, insisto. Dico «fate» non per darvi del voi: ma perché nel Cdr non c'è solo lei. Per il resto, il suo giudizio non lo condivido e neppure lo rispetto.

Volete occuparvi anche delle pagine pubblicitarie e non vi accorgete che spesso sono pubblicitarie anche le altre. Il Suo cognome già appariva nell'attacco di alcuni articoli su internet, ma ne sono usciti anche sul cartaceo. Google elencava anche suoi articoli del Corriere, ma forse voi del Corriere non ci badate: vi leggete solo tra di voi, «primo quotidiano italiano» letto da un italiano su 363. A ogni modo, se davvero l'opinione del Cdr era solo «una mail interna indirizzata al nostro direttore», complimenti per la riservatezza. Se vuol conoscere la fonte, si dia un'occhiata in giro.

dell utri 2 dell utri 25 pagina corriere per dell utri