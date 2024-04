“IO 'AVANTI POPOLO' NON LO VOLEVO FARE, HO SBAGLIATO" – A FLOP AVVENUTO, ARRIVA IL MEA CULPA DI NUNZIA DE GIROLAMO, CHE SABATO TORNA IN ONDA CON LA NUOVA EDIZIONE DI “CIAO MASCHIO” SU RAI1: "LA PIÙ GRANDE SOFFERENZA LEGATA AD 'AVANTI POPOLO'? CHISSENEFREGA DEGLI ASCOLTI BASSI, ATTACCARMI PER L’INTERVISTA ALLA RAGAZZA DI PALERMO STUPRATA MI HA FATTO MALE. MIO MARITO FRANCESCO BOCCIA? PARLA IN TERRAZZA, LONTANO DA ME, PERCHÉ NON SI FIDA…” (LO SANNO ANCHE I SASSI CHE BOCCIA HA UN FILO DIRETTO CON IL DG GIAMPAOLO ROSSI ED È L’UOMO DI ELLY PER LA RAI)

Maria Volpe per corriere.it- Estratti

nunzia de girolamo

Nunzia De Girolamo è reduce da una bella vacanza in Oman, con marito e figlia. Carica per ripartire con la quarta edizione di «Ciao maschio» da sabato 13 aprile su Rai1, in seconda serata. Primo ospite: Paolo Bonolis. Un successo ormai consolidato. Dopo la delusione di «Avanti popolo», su Rai3, chiuso in anticipo per ascolti infelici.

Cominciamo dalle noti dolenti. Ha superato quell’insuccesso?

«Io Avanti popolo non lo volevo fare, perché pensavo che fosse presto per me fare un programma di politica, troppo recente la mia esperienza in Parlamento. E infatti avevo pensato bene».

Cioè la gente ha visto in lei l’ex politica di centrodestra?

«Certo, si sa che sono una donna di centrodestra, nessuno invece sapeva il tunnel che ho attraversato quando sono stata cacciata dalla politica e mi sono rifatta una vita solo con le mie forze. E’ passata solo la narrazione di una meloniana di destra».

nunzia de girolamo giampaolo rossi foto di bacco (2)

(...)

«Ho sbagliato. Dovevo dire no. L’azienda si è trovata con un vuoto, perché Bianca Berlinguer è andata via all’improvviso e dovevano tappare il buco. E io mi sono resa disponibile sapendo di rischiare.

Le fa onore ammettere l’insuccesso e si prende anche le colpe

«Ho sbagliato e ho imparato che nella vita bisogna saper dire dei no. Tornando indietro direi no. Anche perchè ho capito i miei limiti: non sono pronta per condurre un programma di informazione politica».

Per alcuni mesi è stata nel frullatore

«Sì, è stata una grande sofferenza per me. A livello mediatico sono stata tanto esposta e non mi ha fatto piacere».

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO

La prima puntata ha intervistato suo marito, il ministro Francesco Boccia del Pd. ... è stata molto criticata per questo

«Nella mia vita non ho mai messo nulla sotto il tappeto. Volevo anche dimostrare che avrei trattato destra e sinistra allo stesso modo, ma questo non è stato capito. La mia non era una provocazione, ma una dimostrazione di verità: io ce l’ho il marito di centro sinistra , inutile nasconderlo».

L'hanno attaccata molto anche per quell’intervista alla ragazza di Palermo stuprata da sette ragazzi.

«La più grande sofferenza legata ad “Avanti popolo”. Chissenefrega degli ascolti bassi, ma attaccarmi per quell’intervista mi ha fatto proprio male . Io che ho combattuto in Parlamento in difesa della donna, io che sono molto sensibile su questi temi , sono stata accusata di aver usato quella ragazza. Ho avuto tutto il garbo possibile con Asia. È una ragazza molto sola, mi ha chiamato anche di recente quando è tornata dai carabinieri (per denunciare gli aggressori che la stavano intimando a ritirare la denuncia,. ndr). Ero in Oman e le sono stata vicina. Io l’ho intervistata con il cuore di donna e madre».

Una polemica ingiusta?

nunzia de girolamo monologo su giorgia meloni 10

«Molto ingiusta. uno schiaffo. Il rapporto tra me e lei non si è mai interrotto e ora è abbandonata a se stessa. Allora mi scrisse che le dispiacevano questi attacchi contro di me. Ci sono state persone che l’hanno aizzata contro di me. Mi ha girato gli screenshot... Gente che voleva convincerla ad andare contro di me. Una cosa orribile...».

(...)

«No, ho fatto pace con la politica. Peccato che ho vissuto e vivo la diffidenza di essere una ex politica nel mondo della tv: ho preso tante porte in faccia. Poi è arrivato "Ciao maschio", una idea mia. Credo di avere una capacità particolare di relazionarmi al maschio, faccio anche domande imbarazzanti ma col sorriso. Ho pensato un po’ a quell’”Harem” di Catherine Spaak».

"Ballando con le stelle" è stato il suo sliding doors?

nunzia de girolamo

«Si ho fatto pace con l’esteriorità, con il mio corpo. Io, donna forte e determinata , ma insicura della mia parte estetica, tendevo a nasconderla. Il mio ideale è stare in tuta e scarpe da ginnastica, ora sono in armonia con la mia femminilità».

Tanto da essere stata attaccata di recente, perché ha condotto una puntata di «Avanti popolo» con le gambe scoperte...

«Proprio io che sono severa col mio corpo... Se c'è una cosa sulla quale non ho mai puntato è il mio corpo. Rifuggo per educazione, cultura, dall’esibirlo. Quando facevo l’avvocato giravo sempre in tailleur, poi all’Università quando insegnavo, ero ancora più rigorosa. Infine il mondo della politica così maschilista. Nell'armadio avevo solo abiti blu e nero.

nunzia de girolamo gianluca semprini estate in diretta

Quindi che ha pensato quando hanno detto che aveva la gonna troppa corta per portare su gli ascolti?

«Ridicoli».

Se con Avanti popolo ci sono stati problemi con Ciao maschio gli ascolti funzionano molto bene

«Sì, la scorsa edizione la media è stata del 15 per cento.

Una puntata molo divertente delle passate tre edizioni?

«Un grande senso di ilarità c'è stato quando ho avuto ospiti i campani: De Martino, Salemme, D'Alessio, Paolantoni. Grandi risate».

Chi l’ha colpita?

«L'eleganza d’animo di Leo Gullotta».

Una sorpresa?

nunzia de girolamo giampaolo rossi foto di bacco

«Non conoscevo Lele Adami, ci scriviamo e ho preservato un rapporto d’affetto».

Pare di capire che lei abbia una maggior affinità comportamentale con i maschi?

«È vero sì. Anche se io ho tanta complicità con le donne, io non conosco l’invidia. Faremmo grandi passi avanti se collaborassimo tra di noi. I maschi si aiutano, si difendono. In una puntata ho avuto ospiti Sarcina il cantante maledetto e Crosetto (oggi ministro): sono diventati amici nel mio salotto, anche se sono diversissimi. E si difendevano».

Sembra che le donne l’abbiano delusa....

«Sono stata delusa dalle donne nella politica, ho ricevuto delle cattiverie».

(...)

Cosa le manca di Berlusconi?

NUNZIA DE GIROLAMO E FRANCESCO BOCCIA - MEME BY EDOARDO BARALDI

«Lui. Sapere che c’era. Mi pare impossibile che non ci sia più. Non lo vedevo da un po’ di anni, ma lo sentivo».

(...)

Farà anche "Estate in diretta" come l'anno scorso?

«Non lo so, se me lo chiedono lo faccio. Lo vorrei rifare con Gianluca Semprini, un professionista eccellente. Entrambi abbiamo un buon carattere e non abbiamo mai discusso».

E con suo marito, discutete? Litigate molto per la politica o evitate l’argomento?

«Evitiamo di parlare di certe cose, scelte di partito. Lui parla in terrazza, lontano da me, perché non si fida. Però discutiamo di argomenti della vita . Abbiamo imparato a capire le ragioni dell’altro, le diversità vanno valorizzate. E noi poi ci amiamo».

NUNZIA DE GIROLAMO nunzia de girolamo nunzia de girolamo nunzia de girolamo NUNZIA DE GIROLAMO nunzia de girolamo nunzia de girolamo carlo conti nunzia de girolamo ciao maschio nunzia de girolamo ciao maschio NUNZIA DE GIROLAMO FRANCESCO BOCCIA COMPLEANNO NUNZIA DE GIROLAMO. nunzia de girolamo francesco boccia foto di bacco nunzia de girolamo roberto sergio 1 foto di bacco