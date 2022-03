UNA GENERAZIONE DI SORDI - OLTRE UN MILIARDO DI PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 35 ANNI NEL MONDO SONO A RISCHIO DI PERDERE L'UDITO PER COLPA DELL'ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALLA MUSICA SPARATA A TUTTO VOLUME - FINO A QUALCHE ANNO FA LE PRIME CAUSE DI PERDITA DELL'UDITO ERANO MALATTIE GENETICHE, COMPLICANZE PERINATALI, INFEZIONI CRONICHE E INVECCHIAMENTO, MENTRE OGGI LA CLASSIFICA È GUIDATA DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE - I CONSIGLI DELL'OMS PER MANTENERE IN BUONA SALUTE ED EFFICIENZA L'UDITO…