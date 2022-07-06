“IO DIFENDO I DIRITTI E LA DIGNITÀ DEL MIO POPOLO, TU GIUSTIFICHI E GLORIFICHI I TERRORISTI. QUESTO È IL MOTIVO PER CUI TI DISPREZZO” – RULA JEBREAL INFORCHETTA SU TWITTER CHEF RUBIO CHE REPLICA: "SINGOLARE COME CHI IERI LAMENTAVA CENSURE (IMMOTIVATAMENTE) PROVOCANDOMI, DILEGGIANDOMI E DIFFAMANDOMI OGGI TENTI DI CENSURARMI LAMENTANDO LA MIA PRESENZA ALL’ANDARAS TRAVELING FILM FESTIVAL"

-

Condividi questo articolo


 

chef rubio chef rubio rula jebreal atlantide 3 rula jebreal atlantide 3 RULA JEBREAL RULA JEBREAL RULA JEBREAL RULA JEBREAL CHEF RUBIO CON LA BANDIERA DELLA PALESTINA CHEF RUBIO CON LA BANDIERA DELLA PALESTINA chef rubio chef rubio

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

INTER, "JOYA" E DOLORI - MAROTTA FA PREOCCUPARE I TIFOSI SU DYBALA: "RAPPRESENTAVA UNA OPPORTUNITÀ, MA SIAMO A POSTO IN ATTACCO" - NONOSTANTE LO STALLO NELLA TRATTATIVA E L'INTERESSE DI DIVERSE SQUADRE, I NERAZZURRI RESTANO LA META PIÙ ACCREDITATA PER L'ARGENTINO (MA IL TEMPO STA FINENDO E DYBALA NON ASPETTERÀ IN ETERNO) - PRIMA DI FARE ALTRI COLPI IN ENTRATA, L'INTER DOVRÀ PIAZZARE GLI ESUBERI, COME SANCHEZ E PINAMONTI E CEDERE ALMENO UN BIG: IL PIÙ PROBABILE SKRINIAR, CON IL PSG CHE SAREBBE PRONTO AD AUMENTARE L'OFFERTA A 70 MILIONI…

cafonal

viaggi

salute