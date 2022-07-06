chef rubio rula jebreal atlantide 3 RULA JEBREAL RULA JEBREAL CHEF RUBIO CON LA BANDIERA DELLA PALESTINA chef rubio
“IO DIFENDO I DIRITTI E LA DIGNITÀ DEL MIO POPOLO, TU GIUSTIFICHI E GLORIFICHI I TERRORISTI. QUESTO È IL MOTIVO PER CUI TI DISPREZZO” – RULA JEBREAL INFORCHETTA SU TWITTER CHEF RUBIO CHE REPLICA: "SINGOLARE COME CHI IERI LAMENTAVA CENSURE (IMMOTIVATAMENTE) PROVOCANDOMI, DILEGGIANDOMI E DIFFAMANDOMI OGGI TENTI DI CENSURARMI LAMENTANDO LA MIA PRESENZA ALL’ANDARAS TRAVELING FILM FESTIVAL"-
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INTER, "JOYA" E DOLORI - MAROTTA FA PREOCCUPARE I TIFOSI SU DYBALA: "RAPPRESENTAVA UNA OPPORTUNITÀ, MA SIAMO A POSTO IN ATTACCO" - NONOSTANTE LO STALLO NELLA TRATTATIVA E L'INTERESSE DI DIVERSE SQUADRE, I NERAZZURRI RESTANO LA META PIÙ ACCREDITATA PER L'ARGENTINO (MA IL TEMPO STA FINENDO E DYBALA NON ASPETTERÀ IN ETERNO) - PRIMA DI FARE ALTRI COLPI IN ENTRATA, L'INTER DOVRÀ PIAZZARE GLI ESUBERI, COME SANCHEZ E PINAMONTI E CEDERE ALMENO UN BIG: IL PIÙ PROBABILE SKRINIAR, CON IL PSG CHE SAREBBE PRONTO AD AUMENTARE L'OFFERTA A 70 MILIONI…
CAFONALINO! – GRANDE AFFOLLAMENTO DI “FEDELI” PER LA “MESSA” DI BERNSTEIN BY MICHIELETTO, ALLE TERME DI CARACALLA: SCORTATO DA GUALTIERI, L’AUSTERO MINISTRO DELL’ECONOMIA DANIELE FRANCO ACCENNA ADDIRITTURA UN SORRISO – LA CURVACEA SERENA BORTONE SI PRESENTA IN BIANCO CON I CENTRINI DELLA NONNA SULLE SPALLE – GIANNI LETTA, LA SPLENDIDA ABBAGNATO, FABIA BETTINI E ANNA FOGLIETTA, DE CATALDO, MAURO MASI, NANCY BRILLI E DAGO: ECCO CHI C’ERA…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AVETE AVUTO IL COVID E VE NE FREGATE DI PRENDERE PRECAUZIONI? OCCHIO: LE REINFEZIONI AUMENTANO IL RISCHIO DI MALATTIE A LUNGO TERMINE COLLEGATE AL VIRUS! SECONDO UNO STUDIO DI TRE RICERCATORI AMERICANI, CHI CONTRAE IL COVID PIÙ VOLTE HA MAGGIORE RISCHIO DI AVERE DISTURBI CARDIOVASCOLARI, PROBLEMI DI COAGULAZIONE DEL SANGUE, DIABETE, AFFATICAMENTO, DISTURBI GASTROINTESTINALI E...