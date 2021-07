“IO PROGETTO PER I MIEI 100 ANNI, FARO’ LA PORNOSTAR” - A “LA VITA IN DIRETTA” MARISA LAURITO CREA IL PANICO CON LA SUA MINACCIA-PROMESSA DI DARSI ALL’HARD: “SARÒ L’UNICA E PER QUELLO L’HO PENSATO, SICURAMENTE AVRÒ UN FUTURO…TUTTI SI LAMENTANO, PARLANO DEL PASSATO. FINO A CHE PROGETTIAMO E FINO A CHE IL NOSTRO CUORE È IN GRADO DI ABBRACCIARE E IL CERVELLO DI PENSARE, SIAMO GIOVANI”

Marisa Laurito non smette di stupire. Ospite di Roberta Capua su Rai1, a La Vita in Diretta Estate, non ha nascosto i progetti sul futuro. Partendo ovviamente dal passato: "Con gli svenimenti è iniziata la mia carriera". Il primo - è stato il suo racconto - è stato davanti a un produttore per un film in inglese: "Io non conoscevo l’inglese, neanche una parola, per cui andai a parlare con questo produttore che mi chiese se parlavo inglese, io risposi “of course” poi svenni immediatamente, dissi l’unica parola che sapevo. Poi comunque la parte me l’hanno data ed ho girato con Bud Spencer".

Una lunghissima carriera su cui la Laurito non ha alcun rimpianto, ammettendo di piacersi: "Mi sono placata, sai l’andare avanti negli anni è una cosa molto piacevole al contrario di quello che la gente possa immaginare e che sento dire, tutti si lamentano, parlano del passato. Io invece non parlo quasi mai del passato. Stiamo elaborando la nostra vita, in questo momento sto facendo questa passeggiata con te ma fra pochi minuti sarà passata, a me piace guardare al futuro".

Il consiglio riguardo la "progettualità" è arrivato direttamente dai medici, perché "ti fa mantenere giovane, fino a che progettiamo e fino a che il nostro cuore è in grado di abbracciare e il cervello di pensare, siamo giovani". Per questo la Laurito non ha alcuna intenzione di fermarsi e tra le tante idee ce n'è una alquanto bizzarra: "Io progetto per i miei 100 anni, un copione meraviglioso che voglio fare in teatro e poi cambierà mestiere e farò la p***ostar. Sarò l’unica e per quello l’ho pensato, tu capisci che sicuramente avrò un futuro… gioco", ha concluso sorprendendo con una risata anche la conduttrice.

