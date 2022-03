Da liberoquotidiano.it

mimosa martini

"E io sono senza lavoro. Però ve li meritate questi, ve li meritate tutti." Così la giornalista Mimosa Martini, ex Tg5, replica su Twitter polemicamente ad un servizio del programma di La7, Non è l'arena condotto da Massimo Giletti, Nel servizio del talk di GiIetti si chiede domanda a una ragazza rifugiata nella metropolitanadi Kiev: "Se arrivano i russi ed entrano nella metropolitana, cosa diresti a un soldato guardandolo negli occhi?".

Furibonda la reazione anche via social della Martini contro la trasmissione di Giletti e un certo tipo di fare giornalismo che spesso è chiamato la tv del dolore. La Martini per trent'anni è stata inviata di politica internazionale soprattutto per Mediaset, è stato poi trasferita a Cologno Monzese e non lo ha accettato di buon grado,

massimo giletti non e' l'arena

Verso la fine del 2020 aveva così deciso di pubblicare sui social il suo curriculum. Scrivendo: "#cerco lavoro", e a seguire le competenze acquisite in tanti anni di mestiere. Massima trasparenza. Una domanda altrettanto semplice: "Qualcuno può avere bisogno delle mie competenze? Mi date una mano?". Ricevendo una marea di riposte non sempre piacevoli. Adesso questa nuova presa di posizione con un certo modo di raccontare le notizie che, secondo Mimosa Martini, è molto lontano da quello che ha sempre fatto lei. La replica di Giletti non è arrivata ancora. Chissà se ci sarà un seguito a queste critiche della giornalista.

MIMOSA MARTINI MIMOSA MARTINI