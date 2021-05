“ISOLA” DELLA NOIA - TWITTAROLI PUNGONO L’ENNESIMA PUNTATA SOPORIFERA: “IVA ZANICCHI PUR DI ABBANDONARE STA PUNTATA NOIOSA ANZITEMPO SI È FATTA PUNGERE DA UN’APE” - "FARIBA DICCE CHI VINCE, ALMENO LA CHIUDIAMO QUA. NON C'HA PIÙ VOGLIA MANCO ILARY” - “ELETTRA LAMBORGHINI E TOMMASO ZORZI, OPINIONISTI PEGGIORI, SINCERAMENTE, NON NE RICORDO” - “MUOIO PER LE PERCULATE DI ILARY A ROSOLINO: ‘È STATO PER 30 GIORNI SENZA FARSI CAPIRE E SENZA CAPIRE, NON È MASSIMILIANO MA PAUL GASCOIGNE’”

Dagoselezione

BICCY.IT@BITCHYFit

Iva Zanicchi che pur di abbandonare sta puntata noiosa anzitempo si è fatta pungere da un’ape per scappare in infermeria

iva zanicchi

#Isola

salvatrash@salvatrash1

Pure Iva Zanicchi si è stancata e ha lasciato questa puntata soporifera.

#isola

Matteo Evandro Manzini@ipertao

Comunque ci sentiamo tutti un po’ Iva Zanicchi... ce ne vorremmo un po’ tutti andare da questa puntata dell’Isola... mi spiace

#isola

BagnoTrash@bagnotrash

Sto male perfino Iva costretta ad abbandonare lo studio tra poco se ne va pure Ilary quest'edizione cade letteralmente a pezzi

#isola

Ros@RosWinchester

"Dicci chi vince, almeno 'a chiudemo qua" Anche Ilary PIENA di questa edizione #isola

contechristino@contechristino

ilary blasi e fariba

"Fariba dicce chi vince, almeno la chiudiamo qua".

Non c'ha più voglia manco Ilary. È tutto.

#isola

Cesare San Mauro

L’opinionista Zorzi dell’Isola ha appena detto: mors mea, vita tua!

Il brocardo dice l’opposto e cioè mors tua, vita mea!

Ma perché fa citazioni in una lingua che non ha studiato?

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Se devi essere opinionista come Elettra e Tommaso per dire puntualmente cose senza senso, tutta la vita Iva la muta. Opinionisti peggiori, sinceramente, non ne ricordo

#isola

iva zanicchi

BICCY.IT@BITCHYFit

45 minuti di puntata su una parmigiana, aiuto

contechristino@contechristino

Questa puntata sembra iniziata da otto ore e in realtà non ne sono passate manco due. Misà che il problema non era la registrata.

#isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ilary deve ripetere ad alta voce il nome quando mostrano la foto

#isola

[Righetto]@Ri_Ghetto

Muoio per le perculate di Ilary a Rosolino: “è stato per 30 giorni senza farsi capire e senza capire, non è Massimiliano ma PAUL GASCOIGNE”

#isola

Andrea Conti@IlContiAndrea

Cerioli che dubita Rosolino abbia capito

L’inviato più stimato della storia dell’#Isola

Giuseppe Candela@GiusCandela

elisa isoardi

Valentina Persia ha la voce di Giorgia Meloni.

#isola #isoladeifamosi

BICCY.IT@BITCHYFit

Non facciamo innervosire Emanuela Tittocchia che ci sbatte in faccia la sua laurea in architettura tempo zero

#Isola

Alessandro Alicandri@vivonelkaos

Mezza puntata senza Giulia Salemi in studio e Fariba è tornata a stare antipatica a tutti, povera #faribona

#isola

Massimo Falcioni@falcions85

ilary blasi

avere un rivale debole (#topdieci, 15,6%) non consente ugualmente all'#isola di risalire (16,8, nonostante ci si vanti di essere in costante tendenza sui social). anche se rai1 si spegnesse, il reality non acquisirebbe nuovo pubblico. ormai quello è,con qualcuno che è già fuggito

BubinoBlog@bubinoblog

La sovrapposizione segna il 15,74% per #TopDieci e il 15,20% per l'#Isola. Se il game di Conti è nato come show estivo e come tale ha costi e obiettivi "estivi", per l'Isola dei Famosi il discorso è ben diverso. #AscoltiTv

tommaso zorzi