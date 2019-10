“ITALIA RAZZISTA? SIAMO VITTIME DI UNA PROPAGANDA XENOFOBA” – A ‘CHE TEMPO CHE FA’, RULA JEBREAL SI LANCIA A BOMBA CONTRO I SOVRANISTI: "OGGI ATTACCANO ME E FABIO FAZIO, DOMANI EBREI ED HANDICAPPATI" – E RICORDA LA CONTESTAZIONE A GAD LERNER A PONTIDA – IL CONTROVERSO TWEET SULLA TURCHIA: “L'ATTACCO IN SIRIA UN FAVORE AI NAZIONALISTI” (PERCHE'?) - ASCOLTI MOSCISSIMI PER FAZIO (4,4%) – VIDEO

"Nessuno nasce razzista. Purtroppo siamo ancora vittima di questi soggetti che utilizzano la stessa retorica degli anni 30 e degli anni 20."@rulajebreal a #CTCF pic.twitter.com/ZzPPmtQSSd — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 13 ottobre 2019

L'ospite con cui Fabio Fazio apre la puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2, di domenica 13 ottobre è Rula Jebreal, la giornalista balzata agli onori delle cronache per un controverso tweet sulla crisi curda la scorsa settimana. Ma qui si parla di altro. Di razzismo. Sullo spettro, ovviamente, aleggia lo spettro di Matteo Salvini, il quale non viene nominato, ma i riferimenti non sembrano affatto casuali.

Fazio, dopo essersi speso nell'elogio dell'autorevolezza della Jebreal, le chiede: l'Italia è un paese razzista? "Nessuno nasce razzista intanto, bisogna imparare ad essere razzisti e ad odiare - risponde -. In questo momento siamo più vulnerabili di altri paesi a causa di una immigrazione molto giovane e della crisi economica, per via della crescita zero. La gente è molto più vulnerabile e fatica a dare di più agli altri. Purtroppo siamo ancora vittime della propaganda xenofoba di questi soggetti che utilizzano la retorica degli anni '20 e anni '30", sentenzia.

Ma ancor più pesanti le parole che la Jebreal usa per commentare quanto accaduto a Gad Lerner a Pontida, contestato dai leghisti: "Lui è un italiano ma di religione ebraica, quello che è successo ti fa capire che la divisione non sarà solo contro l'immigrazione ma anche contro chi come te critica i sovranisti, contro chi come me ha la pelle diversa, magari contro omosessuali, handicappati e altro - la spara grossissima -. Per questo l'istruzione è fondamentale, come lo è il nostro ruolo di giornalisti: dobbiamo denunciare i politici per quello che sono", conclude Rula Jebreal.

