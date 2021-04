4 apr 2021 19:53

“GLI ITALIANI SOTTO SOTTO NON SONO ALTRO CHE NEGRI” – TRUMAN CAPOTE E IL SUO VIAGGIO IN SICILIA: "GRAZIELLA, LA RAGAZZINA NON ANCORA 20ENNE CHE CUCINAVA PER LUI, SI È PRESENTATA AL LAVORO CON UN OCCHIO NERO, UN BRACCIO BENDATO NEL PUNTO IN CUI SI È BECCATA UNA COLTELLATA E LIVIDI BLU E NERO SPARSI PER TUTTO IL CORPO. SUO FRATELLO L’HA PICCHIATA. SECONDO LUI, LEI VA TROPPO SPESSO ALLA…”