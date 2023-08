“JACKO” SENZA PACE – POTREBBE RIAPRIRSI IL PROCESSO A MICHEAL JACKSON, PER LE MOLESTIE SESSUALI SU DUE EX BAMBINI: IL RE DEL POP POTREBBE TORNARE NEL BANCO DEGLI IMPUTATI, DA MORTO, GRAZIE A UN CAVILLO – DUE DEI “NUOVI” ACCUSATORI SONO WADE ROBSON, OGGI 40ENNE , E JAMES SAFECHUCK (45ENNE), CHE SONO TORNATI ALL’ATTACCO, AFFERMANDO CHE JACKSON AVREBBE ABUSATO DI LORO PER ANNI E CHE I DIPENDENTI DELLE SUE SOCIETÀ ERANO COMPLICI. QUESTO SAREBBE IL GRIMALDELLO PER RIFARE IL PROCESSO…

Il processo a Jacko morto per le molestie sessuali su due ex bimbi, oggi quarantenni, si può fare di nuovo. Lo scrive il New York Times anticipando un pronunciamento del tribunale californiano che aveva in mano le indagini attorno al complesso e a tratti oscuro mondo di Micheal Jackson.

Ad aprire le porte al nuovo capitolo di indagini e a un nuovo processo sulle note vicende, l’avvenuta modifica delle leggi americane proprio relative ai reati dei quali si sarebbe macchiato l’ex re del pop, morto e sepolto da tredici anni.

Il presunto molestatore di bambini, Michael Jackson (certamente contumace) e decisamente impossibilitato a rispondere a qualsivoglia “invito a comparire” tornerà così, sia pure indirettamente, ancora una volta sul banco degli imputati.

Una tragedia giudiziaria infinita e un’onta che, a questo punto viene da pensare, non finirà davvero mai nei riguardi del più grande e discusso artista pop del secondo novecento americano, scomparso in circostanze drammatiche e, pure quelle, alquanto misteriose, nel giugno del 2009, a soli 50 anni. This is it. Questo è tutto, verrebbe da dire citando proprio l’ultimo brano di Micheal Jackson che è diventato poi anche il titolo del docufilm a lui dedicato dalle persone che lo hanno amato. Vano tentativo di riabilitarne la memoria almeno dopo la morte.

Vanificato, ancor prima che dal pronunciamento giudiziario odierno, dalla mole di inchieste giornalistiche, interviste, docufilm, vittime presunte e presunti testimoni messi a tacere dalla rete di protezione del cantante che, improvvisamente, a Jacko morto, hanno ritrovato favelle e indici accusatori.

Due dei nuovi (ma in realtà vecchi) accusatori sono gli ex bambini Wade Robson, oggi 40enne che assieme 45enne James Safechuck sono tornati all’attacco del cantante, affermando ancora una volta che Jackson avrebbe abusato di loro per anni e che (ecco il grimaldello grazie al quale il processo ricomincerà daccapo) i dipendenti delle società Mjj Productions e Mjj Ventures erano complici agendo come suoi «collaboratori, facilitatori e alter ego», favorendo di fatto il compimento degli abusi stessi.

La chiamata in correità dei collaboratori dell’artista che, a differenza di Jackson sono vivi e vegeti, è la chiave grazie alla quale si riapriranno le porte del tribunale su questi fatti tanto drammatici quanto ormai storicizzati da una ridondante narrativa al loro riguardo. Le carte delle nuove cause, altresì, si baseranno sul fatto che i dipendenti delle aziende facenti capo a Jackson, avevano in ogni caso un «dovere di diligenza» nei confronti dei ragazzi e non hanno preso provvedimenti per prevenire gli abusi. […]

