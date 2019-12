31 dic 2019 09:50

“JUMANJI - THE NEXT LEVEL” È IL PRIMO INCASSO IERI CON 623 MILA EURO E UN TOTALE DI 6,7 MILIONI, MENTRE “PINOCCHIO” DI MATTEO GARRONE È SECONDO CON 606 MILA EURO E UN TOTALE DI 10,5 MILIONI. TERZO POSTO PER “STAR WARS - THE RISE OF SKYWALKER”, 440 MILA EURO, CHE SEGUITA A NON ATTIRARE GRANCHÉ IL PUBBLICO ITALIANO COME CI SI SAREBBE ASPETTATI, CON UN TOTALE DI 10,9 MILIONI…