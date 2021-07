“LANCIARE UN LIBRO È COME LANCIARE UN LUCIDO DA SCARPE”. NEL CENTENARIO DELLA NASCITA UN VOLUME RACCOGLIE SCRITTI E INTERVISTE DI LIVIO GARZANTI: "L'EDITORE È UN INDUSTRIALE COME TUTTI GLI ALTRI, DEVE CONOSCERE LA SUA CLIENTELA E DEVE SAPERLA ACCONTENTARE, IL LIBRO È UN PRODOTTO COME GLI ALTRI, BISOGNA CHE PIACCIA E CHE SIA BEN PRESENTATO…"

Testo di Livio Garzanti pubblicato dal "Corriere della Sera"

La critica dell' editore vive della passione dell' industria. L' editore non può lasciarsi andare alla passione personale e non può affidarsi alla disinteressata freddezza della critica dei critici, l' editore è una media fra la critica dei critici e la vita, non di sé stesso ma degli altri.

Ed è soprattutto nel capire gli altri che sta il capire degli editori, sentire il pubblico vuol dire giungere oltre il gusto del pubblico. Il gusto è sempre qualche cosa di freddo, è la conseguenza di un qualche cosa di realizzato. Se l' editore segue il gusto del pubblico, giunge sempre di un minuto in ritardo […].

L' editore è un critico che il pubblico non conosce, un critico che non segue una sua logica rigorosa. [..] Sempre mi capita l' amico, il conoscente, l' uno che ti incontra per la prima volta e appena sa che vivi nel mondo editoriale ti affonda di domande e di consigli; sembra tanto facile quanto dar consigli e far critiche a un editore.

Si iniziano forti discorsoni, e si discute, che mai si arrivi a un punto. L'editore è un industriale come tutti gli altri, deve conoscere la sua clientela e deve saperla accontentare, il libro è per l' editore un prodotto come gli altri, bisogna che piaccia e bisogna che sia ben presentato. Lanciare un libro è come lanciare un lucido da scarpe.

Questa è la conclusione cui mi par di dover giungere dopo lunghe discussioni, mi sembra semplice e pure quel che mi han detto tanti librai e tanti che passano la loro vita vicino ai banchi di vendita. Poi quando si parla con i colleghi e si discute d' un libro di una collana, mi trovo spesso a fare la parte del critico più raffinato. C' è un dovere cui l' editore deve ubbidire, un dovere verso la cultura, verso la morale.

