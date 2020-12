“LAPRESSE” IN THE USA! – L’AGENZIA DI STAMPA ITALIANA HA APERTO UNA NUOVA SEDE A NEW YORK! OLTRE ALLA GRANDE MELA, “LAPRESSE” AVRÀ ANCHE ALTRI DUE UFFICI DISLOCATI NEGLI STATI UNITI – IL FONDATORE E PRESIDENTE, MARCO DURANTE, NON SI ACCONTENTA: “MANCA LA CILIEGINA, L’APERTURA DEI SITI IN MAROCCO, INGHILTERRA, SPAGNA E FRANCIA. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO”

LaPresse

Da www.lapresse.it

LaPresse apre una nuova sede a New York. Dal 25 novembre, infatti, è operativa LaPresse Usa Inc, con sede legale a New York e altri due uffici dislocati negli Stati Uniti.

marco durante

“Con l’apertura di questo ufficio a New York, termina il processo iniziato ormai 14 mesi fa. Devo ringraziare Deloitte per il grande aiuto che ci ha dato aprendo queste 23 sedi nel mondo in un momento complicato per tutti”, spiega il presidente di LaPresse Marco Durante che annuncia di aver “assunto giornalisti e poligrafici iniziando come da programma a giugno. Abbiamo inserito nelle sedi estere nostro personale”.

LAPRESSE SBARCA NEGLI USA

Ora, aggiunge il presidente Durante, “manca la ciliegina l’apertura dei siti LaPresse in Marocco in America in Inghilterra in Spagna e in Francia. Grazie a tutti per quanto avete dato per far crescere questa azienda senza mai lamentarsi. Grazie. Questo è un vero esempio di quello che un’azienda italiana può fare. Non siamo secondi a nessuno. Bravi”.

