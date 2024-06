5 giu 2024 18:17

“IL LAVORO FATTO SULL’“ISOLA DEI FAMOSI” NON MI SODDISFA” – PIER SILVIO BERLUSCONI NON SI TIENE E, DOPO L’IRRICONOSCENZA DIMOSTRATA DA VLADIMIR LUXURIA, STRONCA IL REALITY: “NON È UN’EDIZIONE PARTICOLARMENTE FORTUNATA. CI SONO STATE CADUTE DI STILE. LA SCELTA DI NON FAR VEDERE TUTTO, MI HA TROVATO IN DISACCORDO. È STATO SBAGLIATO IL CAST: MI SAREI ASPETTATO DELLE STORIE UN PO’ PIÙ PROFONDE DA RACCONTARE. MI SEMBRA SIA MANCATO IL…” - VIDEO