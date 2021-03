“LEI SI PIGLIA UNA LAUREA E VIENE A FARE IL MIO MESTIERE” – A “CARTABIANCA” MATTEO BASSETTI ASFALTA SIMONA VENTURA CHE RACCONTAVA LE TERAPIE ALLE QUALI SI ERA SOTTOPOSTA PER CURARE IL COVID – MA L’INFETTIVOLOGO SI INFURIA E LA METTE A TACERE: “QUELLO CHE HANNO FATTO CON LEI È SBAGLIATO. FACCIA LA CONDUTTRICE TELEVISIVA CHE IO FACCIO IL MEDICO” - VIDEO

Marco Leardi per "www.davidemaggio.it"

scontro tra matteo bassetti e simona ventura a carta bianca 3

“Faccia la conduttrice televisiva, io faccio il medico“. Strigliata del professor Matteo Bassetti a Simona Ventura in diretta tv. A Cartabianca, il primario infettivologo ha bacchettato la presentatrice televisiva che poco prima aveva raccontato la propria esperienza con il Covid, descrivendo come “profilassi” le terapie a cui si era sottoposta.

All’udire le affermazioni della Ventura, collegata con il programma di Rai3, Bassetti ha manifestato disappunto in tono polemico:

scontro tra matteo bassetti e simona ventura a carta bianca 1

“Bisogna evitare di dare delle informazioni non corrette. Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico quindi, se permette, ascolti quello che i medici dicono, perché se facciamo fare ai conduttori i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone e quello che hanno fatto con lei è sbagliato! Se lei non aveva sintomi è un errore! (…) Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del Covid“.

scontro tra matteo bassetti e simona ventura a carta bianca 2

Beccatasi la ramanzina, la presentatrice ha lì per lì replicato:

“Io ho portato la mia esperienza che è andata bene. Farò la conduttrice televisiva ma ho il diritto di parola e di parlare della mia esperienza, visto che è stata mia, professor Bassetti (…) Io dico quella che è stata la mia esperienza e certamente non mi tappa la bocca lei“.

Ma il primario, seccamente, ha a sua volta ribattuto:

scontro tra matteo bassetti e simona ventura a carta bianca 6

“Ma certo, lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere se vuole (…) Parli delle sue cose, non dica come si tratta il Covid! Quello lo diciamo noi medici, se permette“.

scontro tra matteo bassetti e simona ventura a carta bianca 5 cecchi paone zenga bassetti scontro tra matteo bassetti e simona ventura a carta bianca 4

